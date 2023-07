Daniel Innerarity abre un curso sobre IA en la UIMP: “Se trata de que los humanos no nos convirtamos en algo periférico”

La Inteligencia Artificial (IA) marca la semana de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander con un encuentro organizado en colaboración con la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia y dirigido por el filósofo Daniel Innerarity, que analizará los retos que tiene por delante esta tecnología.

Titulado 'La Inteligencia Artificial y sus actuales desafíos', se presenta como un encuentro amplio en cuanto a las temáticas que tratar, ya que se acercará a cuestiones como la IA en el estado de Derecho, su regulación y gobernanza, los dilemas éticos que conlleva su aplicación o los mitos generados a su alrededor, además de que incluirá una sesión práctica centrada en lo que debe saber la población sobre la IA.

En la inauguración del curso ha estado Daniel Innerarity, director del Instituto de Gobernanza Democrática, acompañado por la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programa de Actividades de la UIMP, Matilde Carlón.

Tras el acto de inauguración, Innerarity ha sido el encargado de abrir el encuentro con una sesión denominada 'El nuevo contrato social entre los humanos y las máquinas', que ha desarrollado a través de seis puntos claves: la rebelión de las máquinas; la recuperación humana del control; más allá del control y de la sumisión; la identidad, diferencia e hibridación; el ecosistema humanos-máquinas; y la nueva delimitación de la humanidad.

Respecto a ese nuevo “contrato”, ha expuesto que “se trata de que los humanos no nos convirtamos en algo periférico, pero al mismo tiempo estamos en un entorno del que no somos dueños de la situación. Esa distinción tan tajante entre el mundo de las máquinas y el de los humanos no es un buen punto de partida porque estamos ante un entorno más híbrido”.

El filósofo ha destacado en el acto de apertura que este es un curso para “divertirnos, charlar, escuchar y aprender” bajo la idea de “realizar un vistazo general sobre los problemas de la IA, su posible desarrollo”. Para ello, durante las sesiones “se optará por diferentes enfoques que engloban a la filosofía, la ciencia de la computación, el derecho o la ética”.

El objetivo del director del curso es que el alumnado finalice el mismo con “una imagen más equilibrada y completa de este tipo de tecnología”, ha señalado.