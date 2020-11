El Debate sobre el Estado de la Ciudad se traslada a enero

SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

El Debate sobre el Estado de la Ciudad de Santander se celebrará la segunda semana de enero, una vez que el Grupo Socialista, en la Junta de Portavoces de esta mañana, se ha comprometido a retirar la solicitud de convocatoria que realizó vía registro la semana pasada y que llevó a Alcaldía (PP) a convocarlo inicialmente el próximo lunes 30.

Sin embargo, este acuerdo para que el debate se celebre en enero no ha impedido los cruces de acusaciones entre socialistas y populares.

Así, a preguntas de la prensa, la alcaldesa, Gema Igual, ha repetido hoy que la petición del PSOE instaba a Alcaldía a poner la fecha para el pleno del Debate en un plazo de 15 días, es decir, antes del 7 de diciembre. "Entonces surgió la palabrería de todos ellos: que si yo convocaba cuando quería, no, cuando tengo; que si no lo había consultado, pues hombre, dar dos fechas a ver si no es consultar...", ha señalado.

En la Junta de Portavoces celebrada hoy "todos los grupos, incluido el PP, han resulto que se había sido desleal por parte del PSOE" pues en una moción se había acordado buscar "el mejor momento" para la celebración del debate pero los socialistas "han roto las reglas del juego presentado ese escrito para convocar el Pleno".

"Hoy todos hemos acordado que no era la mejor fecha y el PSOE, a petición de todos, se ha comprometido a retirar esa petición y entre todos hemos vuelto al origen, a buscar entre todos una mejor fecha", ha explicado Igual, y se ha decidido por "la segunda o tercera" semana de enero.

"Eso es lo que ha pasado, no que la alcaldesa haya cambiado la fecha del Pleno sino que el PSOE ha retirado la solicitud que ha desencadenado todo esto", ha concluido.

Por su parte, el PSOE ha instado hoy al PP a "cambiar de actitud" después "de verse obligado a rectificar" la fecha del Debate, que no será el 30 de noviembre "como impuso Gema Igual", sino en enero "por acuerdo de la mayoría de los grupos políticos, que han vuelto a dejar sólo al PP, por segunda vez esta semana".

Así se pronunciaba el portavoz municipal, Daniel Fernández, tras la Junta de Portavoces en la que, según ha dicho, los socialistas "han facilitado el diálogo y el acuerdo ante el malestar expresado por otros partidos respecto a la fecha señalada por Igual, de la que se enteraron por la prensa".

"Sólo acierta cuando rectifica", ha dicho Fernández en una rueda de prensa en la que ha enfatizado que el Debate se celebrará, finalmente, "gracias" al PSOE, "por acuerdo de la mayoría, y no sólo este año, sino que quedará así en el calendario para los siguientes cursos".

Por otra parte, el edil ha sostenido que Santander está viviendo "un momento de apertura democrática" en asuntos liderados desde el PSOE como el citado debate o los cambios impulsados en el Ayuntamiento para modificar el reglamento sobre las comisiones de investigación o sobre la publicidad de las comisiones.

Y es que, para Fernández, el Gobierno local "está paralizado" y "ha dado por terminado el año más difícil de nuestra historia dos meses antes de que finalice". En este sentido, ha apuntado que "a lo mejor tiene que ver con que han vaciado la caja de los remanentes del 2019, que nos habría permitido ayudar a las personas y a las empresas que peor lo están pasando".

PLENO

Por otra parte, el socialista ha sostenido que mientras el PP lleva al Pleno "confrontación, crispación y oposición a la oposición", desde el PSOE se plantean "propuestas constructivas para mejorar la vida de los santanderinos", como la creación de un Banco Municipal de Recursos Escolares o la creación de una Oficina Municipal de Discapacidad.

En cuanto a "la única moción" que plantea el equipo de Gobierno para este Pleno en la que pide la retirada de la LOMLOE, Fernández ha asegurado que responderán "a las mentiras de la derecha sobre la Ley Celáa, sobre el español, sobre la concertada o sobre los centros especiales. Desmontaremos las mentiras, la intoxicación y la manipulación de la derecha", ha enfatizado.

Con motivo del Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, Fernández ha iniciado la rueda de prensa con la condena "firme y tajante" del PSOE contra esta lacra social, y ha confiado en que en el Pleno de mañana "quede muy claro" la unidad de los demócratas y el compromiso para eliminar la violencia de género, porque se trata de una cuestión de derechos humanos, "que no se debaten, sino que se defienden y se protegen desde las instituciones democráticas y el Estado de Derecho".