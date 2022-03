Desconvocada la huelga en la empresa de reparto de Amazon en Cantabria

La huelga de los trabajadores de AT Operalia, empresa de reparto de Amazon en Cantabria ha quedado desconvocada tras del acuerdo alcanzado por el comité de huelga, representantes del sindicato USO y la dirección de la distribuidora, tras dos días de conflicto. El acuerdo, según ha informado el sindicato, el único representado en el comité de empresa, contempla un plus “de calidad” que conlleva el abono de 80 euros mensuales para cada trabajador no absorbible ni compensable que se abonará a partir de la nómina de marzo.

También establece la creación de otro plus, denominado “fantastic”, de 12,5 euros semanales cuando se alcance el 95 por ciento de los objetivos, a abonarse a partir del 1 de abril, y la transformación de todos los contratos temporales en indefinidos. Asimismo, se consolida el plus de siniestrabilidad de 150 euros al trimestre si la causa no es imputable al trabajador.

Con respecto a la alta carga de trabajo, se abordarán medidas de optimización del servicio para evitar la saturación de entregas con una mejor planificación y distribución. Ambas partes se comprometen a mantener de ahora en adelante “un diálogo fluido” y a negociar cualquier situación que se de en la empresa. El acuerdo ha sido sometido a la asamblea de trabajadores que ha recibido el apoyo.

El conflicto, según USO, había logrado paralizar casi la totalidad de envíos de la multinacional estadounidense en la región al verse afectada también la otra distribuidora, Colbi. El sindicato ha anunciado que abonará a los afiliados, mediante su caja de resistencia (CRS), los salarios dejados de percibir durante la huelga, y ha felicitado al comité de empresa y a los trabajadores por “el gran esfuerzo y el compromiso demostrado”. “Un ejemplo a seguir en aquellos sectores sometidos a un alta precariedad como es el de la distribución, ha destacado.