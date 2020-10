Detenido por robar material fotográfico a un ciclista cuando se paró a hacer fotos en una carretera

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional han detenido a un hombre de 41 años, Z.B.D., como presunto autor de un delito de hurto cometido a finales de agosto en una carretera cercana a la localidad de San Vicente de la Barquera, donde sustrajo material fotográfico valorado en 3.700 euros a un ciclista que se había parado en el arcén a sacar unas fotos.

Según han informado fuentes policiales, la victima denunció el robo el pasado 19 de septiembre en Cartagena (Murcia), relatando que el conductor de un vehículo le había sustraído el material de su mochila el pasado 22 de agosto.

Al parecer, el conductor se apoderó de su mochila cuando la depositó junto a su bicicleta en el arcén de la carretera y mientras estaba realizando unas fotografías.

El 30 de septiembre, el denunciante se personó en dependencias policiales de Santander para comunicar que había visto parte del material sustraído en una página web de compraventa de objetos usados a un precio muy por debajo del valor en el mercado de segunda mano.

Tras las investigaciones realizadas, los agentes del Grupo I de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV-1), pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santander, lograron identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos.

Igualmente, consiguieron recuperar tanto los objetos anunciados por la página web como otros que obraban en poder del detenido, que fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerido.

A raíz de estos hechos, la Policía ha hecho una serie de recomendaciones para compras de artículos de segunda mano a través de Internet, como comprobar si los datos son verídicos, a través de la URL del portal, que debe comenzar por 'https'; proximidad con el particular; no confiar en los artículos con precios muy bajos; prestar atención al idioma; no enviar por correo electrónico datos de la tarjeta de crédito y guardar los justificantes de la compra.