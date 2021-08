Detenidos dos jóvenes por robos en una veintena de trasteros en una urbanización de Maliaño

SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 25 y 27 años, residentes en la actualidad en Maliaño, como presuntos autores de robos con fuerza en al menos 20 trasteros de la misma urbanización de la mencionada localidad.

La Guardia Civil de Camargo inició una investigación por una serie de robos con fuerza en trasteros que comenzaron el 24 de julio. Durante poco más de 15 días, y en la misma urbanización, se fueron cometiendo varios robos en los que sustraían los efectos de valor que allí se guardaban, como herramientas, televisores, cañas, bicicletas o bebidas.

La forma de actuar era idéntica: aprovechando que no eran vistos por las fuerzas de seguridad al estar en el interior del garaje de una urbanización, y coincidiendo con momentos en los que no había vecinos en esa zona común, forzaban las puertas de los trasteros a golpes. En alguno ellos no llegaron a sustraer nada porque su contenido no les interesaba.

Los guardias realizaron vigilancias en los exteriores de la urbanización para intentar localizar a posibles sospechosos e impedir nuevas acciones, al tiempo que iniciaron una investigación en la que fue de importancia la colaboración ciudadana.

La madrugada del 11 de agosto, la Guardia Civil fue informada de que se oían ruidos procedentes de la zona de los garajes, y gracias a la mencionada colaboración de los vecinos, abrieron el garaje para permitir la entrada a los agentes.

Una vez en el interior del estacionamiento comunitario, los guardias sorprendieron a dos hombres que estaban dando patadas y golpes a la puerta de un trastero con intención de abrirlo, por lo que fueron detenidos en ese momento.

Trasladados a las dependencias de la Guardia Civil de Camargo, se pudo determinar, por diferentes vestigios conseguidos en la fase de investigación, que eran los presuntos autores de la veintena de robos en los trasteros. Se tiene constancia de otros hechos similares en la misma urbanización aún no denunciados, por lo que el número de robos puede aumentar.

Los detenidos pasaran hoy por la mañana a disposición judicial.