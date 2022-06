La economía de Cantabria crece un 1,4% en el primer trimestre del año y se sitúa a un punto de recuperar el PIB prepandemia

El Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria ha crecido un 1,4% en relación con el trimestre anterior --cuarto de 2021--, por encima del repunte registrado en el conjunto del país (0,2%) en el mismo periodo, según la contabilidad trimestral publicada este jueves por el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE). En términos interanuales, el PIB creció un 5,2% en la comunidad autónoma.

Tanto en el trimestral como en el interanual, el único sector en negativo fue el primario, con un retroceso del 0,5% y del -4,7%, respectivamente.

Mientras, el principal crecimiento en relación al trimestre interior y en comparación con el primer trimestre del año pasado correspondió a comercio, transporte, hostelería, información y comunicaciones, que repuntó un 4,2% y un 20,5%, respectivamente; seguido de los impuestos netos sobre los productos, con incrementos del 1,8% y del 5,6%.

En términos trimestrales, el tercer crecimiento más importante fue para actividades financieras y seguros, inmobiliarias y profesionales, con un 0,8%, seguido del sector de administración pública, sanidad, educación, actividades artísticas, recreativas y otros servicios (0,6%) e industria y energía (0,4%).

En comparación con el último trimestre de 2021, la construcción permaneció invariable.

En el interanual, el tercer sector de mayor crecimiento fue administración pública, sanidad, educación, actividades artísticas, recreativas y otros servicios (2,6%), seguido de la construcción (1,8%), la industria y energía (1,6%) y actividades financieras y seguros, inmobiliarias y profesionales (0,2%).

Valoración del Gobierno

La consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez, ha manifestado que el crecimiento trimestral de Cantabria es “muy positivo” y “supera incluso las expectativas”, pues deja a la Comunidad Autónoma “a un paso de recuperar el PIB previo a la pandemia”, un hecho que “se materializará con toda probabilidad este mismo año”, ha opinado en un comunicado.

“La economía de Cantabria se está comportando mejor que en el resto de comunidades autónomas. Acumulamos siete trimestres consecutivos de crecimiento y estamos a un solo punto de alcanzar el 100% del PIB que había antes del coronavirus”, ha destacado la titular de Economía.

Así, mientras que la hipótesis que manejaba el Ejecutivo cántabro es que este hito se alcanzaría hacia finales de año, tras los datos conocidos hoy, “todo apunta a que se consumará más pronto que tarde y que seremos una de las primeras regiones en lograrlo”, ha dicho Álvarez.

Con todo ello, ha puesto en valor que Cantabria “es una comunidad autónoma fuerte, y su tejido productivo está demostrando una gran resilencia, al tiempo que el mercado de trabajo anota una evolución notable, con la creación de más de 7.600 nuevos empleos en el último año”.

No obstante, y pese a los buenos datos de los últimos meses -- Cantabria registra en el último año un crecimiento de la economía superior al 5%--, ha subrayado que “el Gobierno no va a bajar la guardia”. “Todo lo contrario, sabemos que el escenario es adverso e incierto, y por eso no vamos a dejar de pisar el acelerador para impulsar todos los proyectos y programas que tenemos en marcha, siguiendo la hoja de ruta establecida”, ha afirmado.

Por sectores de actividad, en términos interanuales, ha explicado que el mayor repunte de la economía se concentra en Servicios (6,8%), que también fue el sector que más retrocedió con el estallido de la crisis sanitaria y que, por tanto, mayor recorrido de crecimiento tiene.

Le siguen Construcción (1,8) e Industria (1,6), en los que se aprecia un “leve estancamiento”, especialmente en el primero de ellos como consecuencia de la falta de materiales.

“Mientras al conjunto de España le faltan 3,6 puntos para recuperar el PIB previo a la pandemia (IV trimestre de 2019), a Cantabria solo le resta 1%, lo que evidencia que nuestra economía se ha recuperado más rápido y mejor que la media nacional”, ha concluido.

También, posteriormente, ha valorado este “buen dato” del crecimiento del PIB el vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, que en la misma línea que Álvarez ha puesto de relieve que la economía de la región se comporta “mejor” que otras comunidades y “crece muy por encima” del conjunto del país.

En la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves para informar de los asuntos abordados en el Consejo de Gobierno semanal, ha remarcado que el crecimiento del 1,4% es un dato que “viene a poner negro sobre blanco los compromisos del Gobierno de Cantabria” por reactivar la economía.

Así, ha considerado que se pone de manifiesto la importancia de que las instituciones “sigamos trabajando en ese acompañamiento de la economía para salir todos adelante” tras haber superado la crisis sanitaria y afrontar ahora la derivada de la guerra en Ucrania.

Para el vicepresidente, estas cifras de crecimiento “afianzan” la postura optimista acerca del futuro de Cantabria que ofreció ayer el Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Región, en el que el presidente, Miguel Ángel Revilla, y los portavoces regionalista y socialista auguraron un futuro “extraordinario” para la comunidad si se soluciona el panorama internacional, basándose en los “buenos” datos económicos.

En este sentido, Zuloaga ha apuntado que, además de estar a solo un punto de recuperar el PIB prepandemia, en unos días se conocerán los datos de paro que presume que serán positivos, teniendo en cuenta que los últimos conocidos de mayo reflejaron que Cantabria “crea más empleo que la media” del país; así como el Índice de Producción Industrial, cuyo último indicador situó a la comunicad como “la quinta que más crece”.