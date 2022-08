El edil del PRC en Camargo Héctor Lavín no decidirá si entrega del acta hasta tener las conclusiones del partido

El edil del PRC en Camargo Héctor Lavín no decidirá si deja o no su acta de concejal hasta no saber las conclusiones del Comité de Garantías del partido, que se reúna esta semana, y a que se le dé la audiencia “preceptiva”.

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, después de que la secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, haya confirmado que la Comisión de Garantías se reúne esta semana tal y como estaba previsto para continuar con el anunciado expediente de expulsión del partido si no entregaba el acta, algo que por el momento aún no se ha producido.

Fernández ha señalado que cuando los miembros de la Comisión se reúnan y extraigan sus conclusiones, el partido informará de ellas.

Precisamente, Lavín ha explicado a esta agencia que esperará a las conclusiones de dicha Comisión y que se lleve a cabo “la preceptiva audiencia” con él.

La semana pasada la secretaria de Organización de los regionalistas explicó que el expediente administrativo “ya no tiene retorno”, aunque indicó que el partido aún “confiaba” en que Lavín entregara el acta --a su juicio “la mejor de las soluciones-- ya que, según indicó, en la hoja de ruta que tenía trazada el concejal tenía previsto dejarla en agosto.

Esto, cuando ya hoy es 31 de agosto, no ha ocurrido y parece que no va a ocurrir, a la vista de las declaraciones de Lavín, al menos hasta que se reúna la Comisión de Garantías.

El PRC solicitó la entrega de su acta de concejal a Héctor Lavín el pasado 10 de agosto, después de que se desmarcase en la votación de la propuesta de adjudicación del contrato del servicio de limpieza y basuras de Camargo, cuyo proceso de tramitación, a juicio del PRC, estaba lleno de “graves defectos”, por lo que los regionalistas habían decidido votar en contra.

A pesar de que se trataba de una decisión de partido, Lavín volvió a votar a favor --junto al PSOE-- de la adjudicación del contrato en el Pleno del Ayuntamiento, mientras que los otros tres ediles del PRC votaron en contra.

Por ahora, Lavín sigue siendo concejal de Hacienda, Economía, Contratación, Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil del Ayuntamiento de Camargo en el equipo de Gobierno que lidera la socialista Esther Bolado.