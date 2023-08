Educación se compromete a establecer un cronograma de legislatura para la bajada de ratios en toda Primaria

El consejero de Educación, Sergio Silva, se ha comprometido con la Junta de Personal Docente a establecer un cronograma de legislatura para la bajada de las ratios a 20 alumnos por aula en toda la Educación Primaria, y también, a analizar la posibilidad de regular que tareas de coordinación docente en los centros se puedan realizar de manera no presencial, por teletrabajo, ya a partir de este próximo curso 2023-2024.

Son los principales acuerdos de la primera reunión oficial del consejero, que ha querido que sea con la Junta de Personal Docente, como forma de visibilizar “el papel protagonista de todos los agentes dentro de la comunidad educativa”. “Y nos parecía que lo más importante era empezar bien”, ha señalado Silva en declaraciones a los medios al término del encuentro de casi hora y media de duración con la presidenta de la Junta, Rus Trueba.

En la reunión, la Junta ha trasladado al consejero una veintena de reivindicaciones, demandas que ya estaban sobre la mesa de la pasada Administración, instando a establecer un cronograma de negociación para trabajar en todas.

Una de ellas es la reducción de las ratios, donde el titular de Educación se ha comprometido a estudiar y continuar con la bajada progresiva en toda la red de Enseñanza Primaria. Para ello se ha acordado establecer un “cronograma o calendario para toda la legislatura”.

Hasta ahora, el acuerdo de reducción de ratios era para Educación Infantil, si bien dejaba abierta la posibilidad de su reducción en Primaria. Con arreglo al mismo, se había establecido por la anterior Consejería la reducción para el próximo curso 2023-2024 de bajar de 25 a 20 alumnos la ratio en primero de Primaria.

“El paso que damos ahora es decidir continuar con esa reducción de ratios progresivamente en toda la Educación Primaria, que no estaba dado, e incluso vamos más allá en el sentido de fijar un cronograma o un calendario, empezar a trabajar para aterrizar esa reducción de ratio en toda la Primaria a lo largo de la legislatura”, ha concretado el consejero.

En este sentido, Trueba ha subrayado que esta demanda es “muy importante” para la Junta de Personal Docente porque “es vital para el sistema educativo cántabro”, por lo que están “muy satisfechos” por el compromiso.

Además, Silva ha pedido a la Junta que le traslade su propuesta sobre la posibilidad de implementar, ya para este próximo año, que las tareas de coordinación docente en los centros se puedan realizar sin necesidad de la presencialidad.

Otros asuntos que se han abordado son el proceso de adjudicación de vacantes en verano, relativo a la gestión de las comisiones de servicio, a la finalización de los procesos de estabilización en marcha, además de la gestión de los alumnos.

Por su parte, Trueba ha informado que la Junta ha solicitado una reunión con el nuevo equipo del consejero y sus directores generales, que se celebrará la próxima semana.

Como valoración del encuentro, Trueba ha considerado que “es un comienzo y nos parece bastante satisfactorio ese compromiso que le hemos arrancado al consejero de ponernos a negociar a partir del 1 de septiembre la bajada de ratios en toda la etapa de Primaria”.

Inicio de curso

Por otra parte, de cara al inicio del nuevo curso escolar y tras las dificultades que registró el pasado, el consejero ha explicado que su departamento está trabajando “en evitar que haya esas complicaciones”.

Según ha indicado, las vacantes se publicarán en agosto y a partir de entonces se abrirá un periodo de petición, con la “excepcionalidad” este año del proceso de estabilización, “y luego vendrán el resto de interinos”. De esta manera, a mediados de mes se podrán pedir las vacantes, que se estarán adjudicando “hacia el 24 ó 25 de agosto”.

“Y esperamos que no haya incidencias; no tenemos la seguridad absoluta de que no las va a haber, pero estamos trabajando desde Recursos Humanos en que no haya problemas”, ha señalado.

En relación a las incidencias informáticas del comienzo del curso pasado con la grabación de datos que sirven de base para la publicación de las vacantes, Silva ha pedido “que se hagan todas las pruebas que haya que hacer para evitar que haya errores cuando las publiquemos”.