Educación pide seguir siendo "muy rigurosos" en las medidas contra la COVID

La consejera de Educación, Marina Lombó, ha pedido este martes a la comunidad educativa seguir siendo "muy rigurosos" en el cumplimiento de las medidas preventivas contra el coronavirus ante el incremento de casos en Cantabria y, como consecuencia, también en las aulas.

A preguntas de la prensa, Lombó ha manifestado que no se equivocaba cuando el 9 de diciembre llamó a los centros a intensificar sus esfuerzos ante la previsión de un aumento de casos por el puente de la Inmaculada y las próximas vacaciones de Navidad, que "podían impulsar la situación", y éstos "siguen actuando de manera rigurosa".

Respecto a la vuelta de vacaciones, el próximo enero, salvo indicaciones específicas de Salud Pública, Educación seguirá el protocolo organizativo que lleva implantado desde el 7 de septiembre, que es "muy riguroso". En este sentido, Lombó ha recordado que, desde el comienzo de curso, en Educación "no bajamos la guardia a pesar de que las cosas estaban mejor, mantuvimos medidas muy restrictivas y seguimos manteniendo recursos para desdoblar muchas aulas", frente a la "relajación" de otras autonomías.

El 9 de diciembre la Consejería advirtió a los centros de la necesidad de intensificar medidas y de no realizar salidas con pernocta. Y hoy ha pedido a las familias que, aunque ya no es necesaria la toma de temperatura, han el esfuerzo de no enviar a los niños al colegio con algún síntoma del virus. "Pero hasta ahí podemos hacer, seguir siendo muy rigurosos", ha dicho.

"Yo creo que los centros están siendo muy rigurosos, no han bajado la guardia en ningún momento, y el comportamiento a nivel escolar sigue siendo excepcional", ha valorado la consejera, que ha recordado que la situación epidemiológica "es la que es y los centros son el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad".

En cuanto a las ausencias de alumnado para evitar contagios que se están produciendo en algunas comunidades autónomas, a Lombó no le constan en Cantabria, si bien los inspectores realizan la carga de ausencias a final de semana. "Pero si un centro, de una manera llamativa", hubiera detectado esta situación, "los inspectores lo sabrían y no tienen ningún conocimiento", ha comentado la consejera. Lombó se ha manifestado así a preguntas de la prensa tras mantener un encuentro con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en la Consejería de Educación.