El alcalde donará el 10% de su sueldo durante el estado de alarma a los Servicios Sociales

CARTES, 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Cartes, Agustín Molleda, ha anunciado su intención de donar el 10% de su sueldo mientras dure el estado de alarma al servicio de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cartes.

Molleda explica en una nota de prensa que su sueldo "está calculado en función de mi trabajo, dedicación y gastos adicionales, de manera seria, responsable y real" y añade que "ahora que la actividad política es menor, los viajes son menos y los gastos descienden, mi sueldo debe ir en su misma dirección".

"No lo hago para ser ejemplo de nada, cada uno sabrá, con su conciencia y bolsillo, qué decisión tomar", agrega. Molleda recuerda que durante el pasado confinamiento, los miembros liberados del equipo de gobierno cartiego, ya donaron parte de su sueldo para adquirir material sanitario y equipos de protección.

El alcalde dice ser "consciente de que este tipo de medidas son criticadas dentro del ámbito político, que no gustan y se justifican con la palabra populismo", pero "yo no tengo ningún problema y, aún menos ningún remordimiento de conciencia, que me diga que esta decisión no es justa y, lo más importante para mí, es acorde con mi manera de ser y pensar", añade.

"Para los críticos dos mensajes, la política es un modo y no un medio de vida, es bueno y te hace sentir más tranquilo tener donde volver al minuto siguiente, y, esa ventaja, yo la tengo, y el segundo es más sencillo aún, cuando un sillón se convierte en sinónimo de pesebre, mal asunto, porque desaparece el compromiso político y surge sólo el interés personal" concluye el regidor cartiego.