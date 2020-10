El 'fugitivo de Turieno' dice que se despertó "loco", hubo un tiroteo "tremendo" pero no tiró a "herir a nadie"

El hombre que se atrincheró en su casa y huyó después asegura que llevaba 40 años consumiendo drogas y que "fumaba porros con Franco"

El 'fugitivo de Turieno', el hombre que en julio de 2018 se atrincheró en su casa e hirió a uno de los guardias civiles que acudieron al lugar alertados por sus familiares, ha asegurado que los días antes de los hechos había consumido "muchísimo alcohol" y drogas también, por lo que tuvo "un despertar malo", ya que estaba "un poco violento" y como "loco".

"Estaba en el limbo", ha manifestado este martes cuando ha relatado lo ocurrido durante el juicio contra él, en el que ha indicado que hubo un "tiroteo tremendo" con los agentes de la Benemérita desplazados al lugar. "Aquello fue como el Apocalipsis", ha comparado Luciano José Simón Gómez, que no obstante ha asegurado que "en ningún momento tiré a herir a nadie" y tampoco se enteró, según ha dicho, de que en el intercambio de disparos había alcanzado a un efectivo en el pie.

El procesado, que se enfrenta a trece años de cárcel que pide el fiscal por homicidio en grado de tentativa, atentado -a agentes de la autoridad- y tenencia ilícita de armas, ha comparecido en la vista oral en la Sección Primera de la Audiencia de Cantabria, donde solo ha contestado a las preguntas de su abogado, que solicitó la suspensión por diferentes motivos que ha rechazado la sala.

En la sesión, en la que también han prestado declaración los testigos, el implicado ha relatado que las jornadas previas a lo sucedido había bebido "muchísimo alcohol", incluido whisky, y había consumido también distintas sustancias, como cocaína y heroína. Después, ya en su casa, tomó además pastillas tranquilizantes y un tratamiento por su "cuenta de una clase de morfina".

Ha indicado al respecto que es drogodependiente desde hace "más de 40 años" y asimismo fumador de marihuana. "Ya fumaba porros con Franco", ha señalado.

El día del altercado, el 17 de julio, estaba dormido en su habitación "tranquilamente" cuando su hermana le llamó para comer, pero no estaba "en condiciones" de levantarse de la cama. Y para que no le molestaran, colocó la mesita contra la entrada del dormitorio. Así, al no poder entrar, sus familiares rompieron el cristal de la puerta, y "se alteró" con ellos.

