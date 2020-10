El PP cree que los Presupuestos del Estado "lastran" el futuro de Cantabria

El diputado por Cantabria del Partido Popular, Diego Movellán, ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que plantea el Gobierno "lastran" el futuro de la comunidad autónoma, que necesita unas cuentas que le ayuden "a ser más competitiva y en donde las infraestructuras tienen que jugar un papel fundamental, que no juegan".

Además, Movellán ha opinado que los PGE son el preludio de momentos difíciles para la región y para España, y como siempre, "un Gobierno de izquierdas "hoy gasta para que mañana sea otro Gobierno el que vuelva a hacer funcionar nuestra comunidad autónoma y nuestro país".

"En tiempos de reconstrucción lo que plantean estos presupuestos generales es destrucción, porque va a haber más gasto, más deuda y más déficit", ha continuado, y "otra vez los socialistas vuelven a ver brotes verdes donde lo que hay es destrucción de empleo y cierre de empresas, fijando una estimación del crecimiento en un 10% cuando ningún organismo internacional avala esa teoría".

Tras señalar que se ha pasado de una "atención prioritaria" a Cantabria por parte de los gobiernos del PP y que en los de 2018 los cántabros eran lo que recibían "mayor inversión por habitante", ha asegurado que Cantabria ha pasado a ser la comunidad "donde más decrece la inversión".

Para Movellán, los presupuestos "maltratan por partida doble a Cantabria", no solo porque no atienden las principales necesidades regionales, sino también porque "tiran la toalla en creación de empleo y contienen un hachazo fiscal para todas las clases medias y trabajadoras, 8.000 millones de euros que vamos a tener que pagar todos los cántabros, todos los españoles".

"Suben casi todos los impuestos y va a suponer un tiro en el pie, porque subir impuestos cuando cae la actividad es como si un comercial, cuando caen las ventas, subiera los precios, es algo realmente absurdo y como cántabros vamos a estar doblemente castigados", ha dicho Movellán, quien ha recalcado que a Cantabria se destinan "cero euros" para revitalizar la industria y no "se dan soluciones de futuro" para la electrointensiva, "para la que no hay medidas de compensación".

En su opinión, "quien quiera defender los intereses de Cantabria no puede votar favorablemente" estos presupuestos y se ha referido al diputado del PRC, José María Mazón diciendo que "si su voto es favorable lo que va a hacer es adelantar la jubilación de Miguel Ángel Revilla, porque si Cantabria es infinita la paciencia, la confianza de los cántabros no lo es". Además ha considerado que los 44 millones destinados a Valdecilla "no pueden ser ni la excusa ni la coartada para la rendición de Cantabria ante unos presupuestos que son muy malos" para la comunidad.

Por su parte, la diputada Elena Castillo ha señalado que los presupuestos del Estado "vuelven a dejar tirada a Cantabria con un 14% menos de inversión, además de no tener una planificación coherente en cuanto a las obras significativas" para la región, y ha añadido que "si en 2018 había 272 millones de euros destinados a Cantabria y 235 se dedicaban a infraestructuras, en el proyecto para 2021 se contemplan 233 millones de inversión, dedicando unos 150 para Fomento".

"Es el presupuesto más bajo que ha tenido Cantabria en infraestructuras en los últimos años, sin embargo las regiones de nuestro entorno ya tienen unas infraestructuras competitivas, ya están conectadas con Europa, pero Cantabria, una vez más, se queda aislada", ha subrayado Castillo. En su opinión, los cántabros necesitan oportunidades que "ineludiblemente vienen de la mano de las inversiones, de las infraestructuras y de la conexión con Europa, y estos presupuestos no lo contemplan".