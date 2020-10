El Sindicato Médico expone a Revilla medidas ante el "colapso sanitario" y no descarta una huelga si "tardan las soluciones"

El Sindicato Médico ha planteado este miércoles al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), varias medidas para solucionar el "desaguisado" y "colapso" que, a su juicio, hay en la sanidad, sobre todo en Atención Primaria, y ha avisado de que, si las soluciones "tardan", podría haber huelga o movilizaciones en la que llamarían a participar no solo a los facultativos sino a toda la ciudadanía. "Cantabria no se merece lo que está pasando", ha advertido.

Tras la reunión con los representantes de este sindicato, que ha durado en torno a una hora, Revilla ha reconocido, en declaraciones a los medios de comunicación, que hay "colapso" en la Atención Primaria, aunque señala que es "un problema general" en toda España ante la falta de médicos. Sin embargo ve "razonables" algunas propuestas planteadas por el sindicato y se reunirá con el consejero de Sanidad para planteárselas, analizarlas y dar una respuesta o vía de salida.

En ese sentido, Revilla ha señalado que la sanidad en Cantabria se lleva 900 millones de euros del Presupuesto regional (que en 2020 fue de 2.886). "Ahora, si dentro de esa aportación hay cosas que se pueden arreglar, y de las que me han planteado algunas son razonables, pues lo vamos a estudiar con todo cuidado", se ha comprometido el presidente.

En cuanto a la posibilidad de una huelga, Revilla ha asegurado que el sindicato le ha planteado "quejas" pero "no amenazas" de huelga --a la que sí se ha referido el Sindicato Médico en declaraciones a los medios tras la reunión-- y espera que sean "razonables" y no opte por esta vía, y más en la actual situación sanitaria.

"La huelga es una derecho que tiene todo el mundo. Lo que no me gustaría es recibir visitas bajo amenazas. En este caso a mí no me han planteado nada de esto. Ha sido una reunión muy cordial, hemos intercambiado punto de vista y no ha habido en ningún momento amenazas, sí quejas", ha aseverado.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Médico en Cantabria, Vicente Alonso, considera que en la reunión Revilla ha sido "receptivo" con las propuestas del sindicato y se ha comprometido a reunirse "en 24 o 48 horas" con el consejero de Sanidad para plantearle y estudiar estas medidas y dar, a continuación, una respuesta o solución.

Críticas a la Consejería de Sanidad

Para el Sindicato Médico, la Consejería de Sanidad "no funciona", o lo hace "muy mal", se dedica "solo sabe hacerse fotos" y a poner "pequeños parches", como, a su juicio, es el concurso de traslados convocados para captar médicos de familia y pediatras para Atención Primaria de otros territorios, de cuyo éxito ha dudado. "No sabemos quien querrá venir en estas condiciones", ha dicho.

Ha criticado que el consejero solo haya recibido al Sindicato Médico "en dos ocasiones" --y por "presiones", según ha dicho--, las mismas que este sindicato se ha reunido "in extremis" con la gerente del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez. "No hemos vuelto a tener noticias de ellos", se ha quejado Alonso.

"La sanidad, en este momento en Cantabria, es un maquillaje en el cual la repercusión de toda su mala gestión va sobre el profesional", ha dicho Alonso, que considera que el Gobierno regional "no hace suficiente hincapié" en concienciar a la ciudadanía de que los médicos y sanitarios "no son los culpables" y son quienes "están sacando, con muy pocos medios, la sanidad adelante". En este sentido, ha alertado que "están aumentando las agresiones a los médicos", algo que, a su juicio, constituye un "problema muy serio" que "no se puede consentir". "Agredir a un profesional tendría que ser un delito serio y grave", ha afirmado.

Medidas del Sindicato Médico

Entre las propuestas del Sindicato Médico que se deben adoptar para hacer frente a este "colapso", figura, por ejemplo, la prolongación de la jornada a los médicos para que puedan ver más pacientes y hacer frente a una "lista de espera" en Atención Primaria que, según ha dicho, no ha existido "nunca".

Ha explicado que, en estos momentos, hay médicos en Atención Primaria que están viendo 70 pacientes al día y en algunos pediatras en torno a un centenar. "No damos abasto", ha aseverado Alonso, que ha reclamado más inversión para pagar a médicos que, fuera de sus horas de trabajo habitual, sigan prestando consulta para poder absorber la demanda. Alonso ha señalado que, en lo que va de año, se han destinado 90.000 euros a estas acciones de absorción de la demanda, una cantidad con la que es "imposible" hacer frente a la actual situación.

También, ha reclamado que se adopten medidas para "primar" a aquellos profesionales médicos que se trasladen o trabajen en zonas donde "no se quiere ir", como algunas áreas rurales. Plantean, por ejemplo, que se les premie con una carrera profesional "aumentada" o que, como ocurre con los profesores, se les facilite una casa o algún tipo de cuestión que les incentive para ir a estos lugares.

El Sindicato Médico también reclama que el pago de la carrera profesional a los médicos. En este sentido, ha señalado que hay algunos que tienen ya sentencias firmes en que se reconoce su derecho y a los que aún no se les ha pagado "un duro". Según ha dicho, a más del 50% de los médicos de Cantabria se les debe en torno a los 10.000 euros de carrera profesional.

Retirada del Real Decreto

Por otra parte, Alonso ha pedido la retirada del Real Decreto Ley 29/2020 del Gobierno de España, de 29 de septiembre, al considerar "vergonzosas" algunas medidas que plantea en materia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud ante la crisis sanitaria de la COVID-19. Ha asegurado que, en ese Real Decreto, no solo se permite que médicos sin especialidad puedan pasar consulta sino que también lo hagan enfermeras. Sobre esto último ha rechazado las aclaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, hechas al respecto considerando que ha habido una "mala interpretación" y le ha indicado que las aclaraciones "se hacen en el Boletín".

En la reunión del Consejo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos convocada para este miércoles se tocará este asunto y Alonso cree que, si no se retira el RD, podría desembocar en un conflicto "a nivel nacional". "O retiran el Real Decreto o probablemente todos los médicos vayamos a una huelga general a nivel de España", ha avisado.