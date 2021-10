El equipo de Gobierno de Santander propone no subir impuestos ni tasas y bajar el IBI al máximo en 2022

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander, PP-Cs, ha presentado este jueves a los grupos municipales, con el objetivo de consensuarla, su propuesta de ordenanzas fiscales para 2022, que incluyen una congelación de los impuestos, tasas y precios públicos, con la excepción Aguas y Basuras, y una reducción del coeficiente del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al 4%, "lo máximo" que se puede bajar.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento dejará de ingresar el próximo ejercicio cuatro millones de euros, que sumados a otras bonificaciones supondrán que los santanderinos ahorrarán unos 20 millones en 2022. Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual (PP), que ha estado acompañada del portavoz de Cs, Javier Ceruti, en una rueda de prensa para presentar la nueva fiscalidad municipal --que incluye el mantenimiento de las medidas implementadas por la crisis de la COVID--, en la que ambos han coincidido que la reducción de impuestos figura en sus programas electorales y además es un compromiso del pacto de Gobierno.

De esta manera, y por "sensibilidad" hacia una situación en la que todavía no se ha superado la crisis del coronavirus, el equipo de Gobierno propone no subir ninguno de los 23 tributos, es decir, no se incrementarán los cinco impuestos, 10 tasas y ocho precios públicos incluidos en el capítulo de ingresos del Ayuntamiento. Así, el Consistorio ni subirá el Índice de Precios al Consumo (IPC) salvo en la tasa de Agua y Alcantarillado, donde se recoge este incremento por contrato, y que en 2022 será del 2,9%.

Además, se mantendrán todas las bonificaciones especiales y temporales introducidas como consecuencia de la COVID. De este modo, las terrazas continuarán sin pagar tasa; los kioskos y mercados pagarán la mitad de la tasa; y se mantiene la rebaja de basuras del 10% para empresas. Igualmente seguirán siendo gratuitas las licencias de apertura de establecimientos; continúa la rebaja a 1,5% de las licencias urbanísticas y del 25% del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a quien haya fomentado el empleo; y la rebaja del 10% del IBI a los locales que hayan mantenido empleo y al 20% en el ámbito cultural.

Además se aumentan las bonificaciones en el IBI, cuyo coeficiente se rebaja del 4,1 al 4. "No se puede bajar más; es el IBI más bajo de la historia y de los ayuntamientos", ha subrayado Igual. También se amplía la bonificación en el IBI del 35% al 50% para las familias numerosas, y la exención de este impuesto para las viviendas de protección oficial se aumenta de seis a diez años.

El Ayuntamiento no sube nada; tampoco actualiza ni siquiera el IPC excepto el Agua y Alcantarillado y además sigue bajando el IBI y bonificando a la familias numerosas", ha destacado la alcaldesa, que ha subrayado que con estas medidas el Consistorio además "revalida esa protección a los empresarios que han mantenido el empleo". Se trata, ha dicho, de "hacer más fácil" para los vecinos y empresas "el último coletazo de la pandemia" y de "relanzar la economía".

La regidora ha destacado que la Administración local ha podido adoptar estas rebajas porque está "saneada", cuenta con 60 millones de euros de remanentes y tiene un nivel de endeudamiento del 40,6% --724 euros por habitante--, que es "la envidia de otros ayuntamientos". Igual ha confiado en que los grupos de la oposición "miren con buenos ojos" la propuesta de ordenanzas, que además ha tenido en cuenta sus aportaciones, como la rebaja del 20% del IBI a empresas culturales a iniciativa del PRC.

En este sentido, la propuesta se ha presentado hoy a los partidos para que realicen sus aportaciones y la intención es alcanzar un consenso que permita su aprobación en el Pleno de octubre, que se celebrará el martes 26. Después se abrirá un periodo de alegaciones y la aprobación definitiva está prevista para el Pleno de diciembre, que se celebrará el día 23, para que las ordenanzas puedan entrar en vigor a 1 de enero de 2022.

Por su parte, Ceruti ha dicho que en Ciudadanos están "contentos" con la propuesta del equipo de Gobierno. "Es un buen día para los bolsillos de los santanderinos", ha remarcado. Ha recordado que la fiscalidad forma parte del pacto de Gobierno con el PP y "se ha cumplido a la perfección". Además, ha indicado que la rebaja del IBI desde el inicio de legislatura, incluida la de 2022, ha supuesto para los vecinos un ahorro de 18 millones de euros. "En momento difíciles tenemos que ayudar a la gente a salir adelante, tanto de manera indirecta, como con el plan de choque, como directa, mediante la rebaja de la carga impositiva", ha destacado.