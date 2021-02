PP y Cs tienden la mano a una oposición que no cree en la unidad de la coalición ni que sea capaz de pilotar el "resurgir" de Santander

El equipo de gobierno PP-Ciudadanos ha resistido incólume y sin aparentar fisuras los reiterados ataques de la oposición este jueves en el Debate sobre el Estado de la Ciudad cuando los partidos que la conforman (PSOE, PRC, UxS y Vox) han intentado por todos los medios evidenciar las disparidades entre los socios.

En una sesión en donde se reiteraron argumentos de hace una semana, cuando se debatió el presupuesto municipal para este año, la oposición de PSOE, PRC, UxS y Vox ha intentado sacar los colores a la alcaldesa Gema Igual (PP) y al portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti (Cs), por dos vías: criticando la inexistencia de un modelo de ciudad sobre el que trabajar y las diferencias 'críticas' que Cs mantiene con el pasado y el presente de los populares, que en ocasiones le han situado de facto en la bancada opositora. Este jueves no fue el caso. El portavoz Javier Ceruti ha resaltado su militancia 'crítica' en el equipo de gobierno, mientras que el concejal de Fomento y portavoz popular, César Díaz, declaraba que la coalición goza de buena salud.

Gobierno y oposición son "las cinco caras de la misma moneda", ha dicho Ceruti enigmáticamente, aunque no ha desaprovechado la crítica para devolverla resaltando la "bicefalia" del Gobierno de Cantabria PSOE-PRC. "Cada uno por su lado y nadie habla de lo que no es suyo -ha añadido-. Dos partidos y dos criterios. Y punto". El portavoz del PP, César Díaz, ha asegurado que hay una alcaldesa y doce concejales (incluidos los de Cs) que buscan mejorar la calidad de vida de los santanderinos, a lo que ha contrapuesto la "crispación permanente" del PSOE.

Más allá de PP y Cs nadie se ha tomado en serio estas profesiones de fe en la robustez del pacto, incluido el edil de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, quien la semana pasada hizo posible que el equipo de gobierno tuviera un presupuesto en vigor en 2021. Toda la oposición ha coincido en atacar al equipo de gobierno por su parte más débil: los dos concejales de Cs, reprochando o no, según el caso, que se haya servido del voto de la ultraderecha para disponer de unas cuentas aprobadas.

La alcaldesa Gema Igual ha intentado dar una imagen más positiva que sus portavoz y ha ofrecido un consenso a los grupos para el "resurgir" de la ciudad como ya se logró con el pacto para el I Plan de Choque antiCOVID. La alcaldesa ha vuelto a pedir unidad al resto de los grupos porque Santander "va a salir reforzada de la crisis". No obstante, visto lo visto este jueves, unidad no es precisamente lo que prolifere.

"Deben pensar si quieren un pacto con 26 -ha dicho el socialista Daniel Fernández, quien no cuenta en sus cábalas con el edil de Vox por no ratificar éste el I Plan de Choque- o seguir en sus trece", juego de palabras con el número de concejales de PP y Cs, que lo sitúa a un voto de la mayoría absoluta en el salón de plenos. También ha tenido Fernández carga de profundidad para los de Ciudadanos: "Señor Ceruti, han pasado de los tránsfugas a las dimisiones", ha dicho en referencia a los dos ediles transfugados de Cs la pasada legislatura y a las dimisiones en la presente de la concejala de Cultura, María Luisa San Juan, su director general de Cultura, Enrique Bolado, y del director de Instituto Municipal de Deportes (IMD), Fortunato Porras.

Quien tampoco ha dejado pasar la ocasión de meter el dedo en el ojo de Ciudadanos ha sido Guillermo Pérez-Cosío, quien ha advertido a Ceruti, concejal de Urbanismo, que la planificación urbanística para el nuevo Plan General que está realizando durará lo que dure esta legislatura, es decir, dos años. Ceruti no se ha quedado atrás y ha censurado a aquellos que quisieron eliminar presupuesto de sus concejalías. En especial a los que han cuestionado la política presupuestaria en Cultura y Urbanismo los ha llamado "negacionistas", término muy de moda, tras lo cual ha defendido la aceptación del voto de Vox al presupuesto: "El voto de un partido no te convierte en cómplice de su ideología". No piensa así Miguel Saro, portavoz de Unidas por Santander, para quien "la relación PP-Cs es ahora más tóxica con Pérez-Cosío".

PSOE

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha afirmado que el Gobierno "en minoría mal avenida" de PP y Cs "no funciona" en una ciudad "malherida", que no tiene un proyecto de futuro, y que se enfrenta a una crisis de los servicios públicos como basuras, Parques y Jardines y aguas, cuyo control "necesita recuperar" la ciudad tras un modelo "fracasado", ha informado Europa Press.

Ha calificado de "insuficiente" la gestión de la crisis, asegurando que los santanderinos "no la han notado" porque el Ayuntamiento no ha llegado a cubrir las necesidades con un plan de choque que no ha gastado ni la mitad del fondo de emergencia social. "El principal problema es que el Ayuntamiento no llega a las personas que más lo necesitan", ha subrayado.

También ha hablado de "crisis política", con la máxima de "retener el poder a cualquier precio" que implica el pacto "forzado" en Madrid de PP y Cs, opinión que ha compartido el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila. Ha criticado la "inestabilidad" de Cs y el proyecto "agotado y sin ideas" del PP, que se han traducido en "confrontación", y ha opinado que tres concejales del equipo de Gobierno no deberían seguir en sus puestos pero "derivan responsabilidades para evitar las políticas".

Con todo, Fernández ha tendido un puente para recuperar la unidad política y ha propuesto la candidatura de Santander a Capital Verde Europea, que la alcaldesa ha rechazado al considerar prioritarias otras actuaciones para ayudar "a los más vulnerables".

PRC

Por su parte, Fuentes-Pila ha lamentado que, desde el anterior debate celebrado en 2018, la situación de Santander "poco o nada ha cambiado o va a peor", en una legislatura "en blanco, perdida" y "fallida para Santander", con falta de proyectos transformadores. Ha dedicado buena parte de su intervención al pacto PP-Cs, que ha calificado de "esperpento", con sus "zancadillas", y que se ha incumplido de forma "flagrante". "Hay un pacto roto para escenificar dos gobiernos", ha dicho.

Ha censurado a Cs que nada ha cambiado pese a que esta formación dijo que promovería el cambio, y le ha acusado de haber contribuido a "paralizar" la ciudad, y de ser "gobierno y oposición, y oposición de la oposición" como en su opinión prueba "que ha votado 20 veces diferente en el Pleno".

El regionalista se ha referido a "lo urgente", un nuevo plan de choque para ayudar a los "golpeados" por la pandemia; y a lo importante, los proyectos necesarios para la ciudad como la retirada de los espigones, Rema o el PSIR de Rucandial. "Pongámonos a lo urgente", ha instado.

UxS y Vox

Mientras, el portavoz de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, ha lamentando que "falta un modelo de ciudad que podamos conocer"; ha afirmado que Santander tiene un problema de ejecución del gasto y ha criticado las demoras en el servicio de Contratación. Además, ha reprobado que los servicios de Aguas, Parques y Jardines y Limpieza Viaria no se han fiscalizado -"El Álamo ha sido Intervención"- y ha dicho que "hace falta más transparencia".

Por su parte, el portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha advertido que el plan de urbanismo "ya tiene fecha de caducidad: las próximas elecciones". También ha instado al portavoz de Cs, Javier Ceruti, a "menos vigilar y hacer más contratos", y se ha remitido a la "queja general" de los servicios públicos, "que hay que reforzar con funcionarios", y en los que ha faltado control, asegurando que, en el caso de la limpieza, no dará tiempo a resolver el contrato.

Equipo de gobierno

Frente a estas críticas, el portavoz de Cs ha defendido la "vocación de cambio" de su partido y su labor de "fiscalización". "Gestionamos una parte modesta del presupuesto, pero suficiente para darle la vuelta a Santander en nuestras áreas", ha dicho.

También ha afirmado que Santander "ha hecho los deberes" en el ámbito urbanístico y ha gestionado 500 contratos en Contratación. Además, ha sostenido que la ciudad tiene "un futuro inmejorable" y uno de sus pilares es "la Cultura con mayúsculas", cuyo tejido, "muy tocado", volverá a tener ayudas en el segundo plan de choque.