Esther Bolado declara “tranquila” por los pagos al Escobedo: “No tengo nada de qué arrepentirme”

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado (PSOE), ha declarado este martes ante el juez que instruye la investigación por supuestos pagos irregulares de la Junta Vecinal de Escobedo al club de fútbol local, ya que considera que no tiene “nada que ocultar” y la “conciencia tranquila” además.

“No tengo nada de qué arrepentirme”, ha dicho a los periodistas antes y después de comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, que la ha citado como investigada dentro de las diligencias previas incoadas contra la expresidenta y el extesorero de la pedanía tras la denuncia de la Fiscalía por posible prevaricación y malversación de caudales públicos.

“Yo hice lo que me encontré hecho, lo que hizo mi predecesor”, ha justificado la regidora municipal, que presidió la Junta de Escobedo entre 2011 y 2015, y que ha subrayado que el acuerdo en el que se basan los pagos en cuestión fue firmado y ratificado por “todos” los integrantes de la pedanía. “Yo simplemente he dado continuidad a un acuerdo. Creo que si no hubiese hecho eso, sí habría cometido un error”, ha reflexionado.

Las actuaciones judiciales se iniciaron a petición del fiscal, tras hechos trasladados por los actuales dirigentes de Escobedo (PP), contra la anterior presidenta y tesorero, también presidente de la Unión Montañesa, club al que se habrían transferido más de 177.000 euros en 15 disposiciones, de 300 a 5.200 euros, entre 2007 y 2019, según documentación de la causa.

“El dinero se ha destinado para el Escobedo, para los niños del pueblo, y eso es lo que hay que defender”, ha señalado Bolado, que ha acudido al juzgado acompañada del concejal de Cultura de Camargo, José Salmón, y del presidente del PSOE, Eduardo Echevarría, que también fue delegado del Gobierno en Cantabria y alcalde de Villaescusa.

Han permanecido durante algo más de una hora en el Palacio de Justicia de las Salesas, aunque la regidora camarguesa ha entrado “tarde” a declarar y “ha sido rápido”, pues solo ha contestado al juez --que le ha hecho “muy poquitas” preguntas-- y a su abogada --que ha formulado “dos”, una “media docena” en total, según calcula--.

Así, ha salido del juzgado “igual de tranquila” que entró y “contenta” además. “Yo creo que estoy diciendo la verdad de lo que pasó y todo está por escrito. Todo está ratificado por todos los miembros y lo escrito se lee, como decía mi abuelo”, ha expresado.

“Entonces -ha proseguido Bolado en declaraciones a los medios-, cuando lo escrito se lee y está de acuerdo todo el mundo en esos acuerdos, con transferencias y justificado con facturas, no hay nada de lo que pueda uno arrepentirse”.

Subvenciones y convenio

La también secretaria general de la Agrupación Socialista de Camargo ha explicado --como hizo hace un mes, en una rueda de prensa convocada para informar de la citación judicial y de las consecuencias de la misma-- que las subvenciones de la Junta al club (18.000 euros anuales), proceden del convenio firmado con Hormisa (Ascán) hace catorce años para la explotación de una cantera en terrenos de la pedanía.

Ha destacado al respecto que “hay una relación de toda la vida” con el equipo de fútbol, pues en la década de los años ochenta dicha empresa y la entonces Caja Cantabria eran sus “máximos patrocinadores”.

En este punto, Bolado ha incidido en que el presidente de Ascán, Santiago Díaz --que también estaba citado este martes a declarar pero que no ha podido testificar por “un problema de salud”-- era una persona “muy conocida” a nivel empresarial y deportivo (presidió el Racing), de modo que “todos lo clubes de Cantabria venían a pedirle dinero”.

“Y él, para seguir ayudando al Escobedo y por no querer figurar en ningún lado, lo que hizo fue llegar a un acuerdo con la Junta Vecinal en el que le aumentaba la cuantía y que ese fuese a través de la Junta Vecinal al Escobedo”, ha explicado Bolado, para subrayar a continuación que “eso es el acuerdo que se firmó, se ratificó en Junta y así está. Yo hice lo que me encontré hecho, lo que hizo mi predecesor -José Luis Toca, ya fallecido- y lo que siempre se ha oído en el pueblo, porque siempre se ha oído esa versión”.

Tras la declaración de los dos imputados y de Bolado -que ha reconocido pasarlo “mal a nivel personal” pues están cuestionando su “honestidad” y “credibilidad”-, continuarán estos días las testificales.

Si al término de la instrucción el juez acuerda la apertura de juicio oral, la alcaldesa de Camargo tendría que dejar el cargo, y si ese posible paso se da antes de las elecciones municipales de 2023, no podría presentarse a la reelección, según marcan los estatutos del PSOE.