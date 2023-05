Revilla reta al PP y al PSOE: “El PRC va a ganar y habrá condiciones muy duras para pactar”

El presidente de Cantabria y candidato del PRC a la reelección, Miguel Ángel Revilla, ante un Palacio de Festivales abarrotado por simpatizantes regionalistas, se ha mostrado “seguro” de que el próximo 28 de mayo su formación no solo “va a gobernar”, sino que “va a ganar”, y ha retado al PP y al PSOE de cara a posibles pactos: “vamos a ponerles condiciones muy duras”.

“Esta es la encuesta real, que venga otro y haga lo mismo”, ha manifestado Revilla en un mensaje dirigido al PP y al PSOE refiriéndose al público del Palacio de Festivales de Cantabria, que ha llenado la sala Argenta del espacio cultural y ha recibido a su líder entre gritos de “¡Revilla presidente!”.

“A nosotros no nos hacen falta fichajes galácticos, los nuestros son de casa, no llevamos ninguna candidatura de relleno, todos son del pueblo”, ha dicho Revilla en relación al acto del PP la semana pasada en el que estuvo su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, y al que tendrá lugar mañana por parte del PSOE, al que acudirá el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

“¡Vaya subidón!”, ha exclamado un visiblemente emocionado Revilla ante la acogida en la que probablemente sea su última campaña electoral. “Con los años me he vuelto mucho más sensible y un llorón”, ha relatado el presidente cántabro, quien ha asegurado que todo el camino recorrido hasta ahora “ha merecido la pena” por ver a los cántabros apoyarle en toda la región.

Y es que según ha dicho, ha sido “duro” ver como tras la pandemia, con la guerra en Ucrania, y cuando Cantabria “salía como un tiro” y crecía “más que cualquier comunidad”, en la precampaña se conoció que los trenes previstos para Cantabria “no se fabricaban porque no cabían por los túneles” y que “un solo funcionario” había estado robando dinero de la Consejería de Obras Públicas.

“Eso fue terrible”, ha lamentado Revilla; “de golpe”, el titular en España era 'Corrupción en Cantabria'“ y rápidamente, ha criticado, ”llegaron los buitres y los encuestadores del CIS capitaneados por Tezanos, certificando “el final del PRC y del viejo político Revilla”.

Sin embargo, de manera metafórica, Revilla ha indicado que “los espíritus” de grandes figuras históricas y mitológicas de Cantabria “se reunieron y se dieron cuenta” de que Cantabria “no podía dar un paso atrás después de todo lo conseguido” desde la creación de la Autonomía en 1978. “Y así, el día 12, Revilla inicia la campaña electoral y ve como la gente le abraza y le dice que tiene que seguir como presidente”.