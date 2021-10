Fallece el exalcalde de Laredo, el histórico regionalista Santos Fernández Revolvo

El PRC pierde a su "referente intelectual y humano"

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

El exalcalde de Laredo, Santos Fernández Revolvo, histórico militante regionalista y diputado de este partido durante 12 años, ha fallecido a los 81 años.

En un comunicado, el Partido Regionalista de Cantabria "llora y lamenta" la muerte de Fernández Revolvo, "alma humana e intelectual" de la formación política, y "engranaje fundamental" de la organización de los regionalistas, ha destacado.

De hecho, el secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha expresado su tristeza por la pérdida de 'Santi' en su cuenta de Twitter y ha destacado "lo sabio y lo humano" que era Fernández Revolvo, quien contribuyó a consolidar el partido.

"Día muy triste para mi. Acaban de comunicarme el fallecimiento de Santos Fernández Revolvo 'Santi', compañero en los primeros tiempos en la creación PRC, portavoz del mismo y alcalde de Laredo. La persona más buena que he conocido", dice Revilla en su twit.

Al hilo, ha subrayado la amistad que les unió a lo largo de estos 40 años. Así, ha recordado que fue la persona en quien se apoyó "en los peores momentos del PRC", en los años 80 del siglo XX, cuando "'la compra' de diputados regionalistas estuvo a la orden del día" y el grupo se quedó con dos diputados.

"Lo que no saben muchos es que, en estos 40 años de convivencia política, yo he tenido momentos muy duros, muy difíciles, de mucho desánimo. Y cuando esto ocurría, yo me iba a Laredo a ver a Santi", ha revelado.

Revilla ha recordado la faceta de filósofo de Fernández Revolvo (era Licenciado en Filosofía), tanto en su vida profesional como profesor de la materia en el IES Bernardino de Escalante, como en su vida política.

"Era filósofo de vocación en la enseñanza y en su vida. Todos le recordamos en el Parlamento durante años, sin un insulto a nadie y con una educación y con talante que tanto se echa en falta ahora que vemos tanta crispación. A Santi no le gustaba nada", ha remachado.

'SANTI'

Más conocido por 'Santi', Santos Fernández Revolvo desempeñó un papel fundamental en la estructura orgánica e institucional del Partido Regionalista. Fue secretario de Organización del PRC de 1995 a 2003; diputado parlamentario de 1995 a 2007, siendo el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista de 1995 a 2003; y concejal del Ayuntamiento de Laredo de 1983 a 2011, resultando elegido alcalde de 2003 a 2011.

Como alcalde de Laredo, impulsó un gran número de proyectos y de actuaciones en el municipio, destacando la construcción del Puerto Pesquero-Deportivo. "Esta inauguración por sí sola daría sentido a toda una vida política. Son momentos gratificantes que justifican una ideología, un deseo, un trabajo. Estoy muy orgulloso, como tienen que estar quiénes lo han hecho posible: el pueblo de Laredo", declaró durante su intervención en la inauguración de las instalaciones náuticas y pesqueras en marzo de 2011.