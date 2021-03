La Federación de Cofradías de Cantabria pide el cese del consejero de Sanidad por no vacunar a los pescadores como se ha hecho en el País Vasco

La Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria ha solicitado la destitución del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, al considerar que esta Comunidad Autónoma "desprotege" a sus marineros al contrario que otras, como el País Vasco, que los ha vacunado frente a la Covid-19.

La federación pide el cese de Rodríguez por "su probada ineficacia y manifiesta incapacidad en la gestión de la pandemia en relación con la flota pesquera de Cantabria" frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID 19.

La federación ha señalado que las palabras del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cuando dijo que "Madrid será una bomba dentro de 15 o 20 días", podrían trasladarse a otras comunidades como Cantabria si no se adoptan las medidas necesarias, incluidas las dirigidas a los puertos regionales.

Como ejemplo, los pescadores han indicado que solo en el Puerto de Santoña se están desembarcando diariamente 550.000 kilos de pescado de una media de unos 60 o 70 barcos con una plantilla aproximada de 16 hombres de todas las comunidades del Cantábrico.

Desde la federación de pescadores de Cantabria ya se solicitó sin éxito hace meses que se incluyera a los pescadores entre los colectivos profesionales prioritarios de vacunación por la imposibilidad de mantener medidas precautorias a bordo frente al virus.

"Se nos informó que era inviable en ese momento por la estrategia de vacunación existente. Sin embargo hemos podido comprobar que Osakidetza (Servicio Vasco de Salud) comenzó el pasado fin de semana a vacunar con AstraZeneca a los 'arrantzales' (pescadores) y por ello, felicitamos a la Consejería del País Vasco, que sí tiene en cuenta a su a sus pescadores, no como aquí", ha denunciado la agrupación.

"Desde que empezó la pandemia hemos confiado en las palabras de nuestros representantes sanitarios y hemos colaborado en todo lo que se nos ha pedido, pero nos han vuelto a defraudar", ha lamentado la federación de cofradías, que ha animado al consejero de Sanidad "a mirar al este como hacemos nosotros al alba, porque está visto que sólo por allí sale el sol, y aprender un poco de cómo se gestiona y cómo se resuelven los problemas de la gente".

"Es triste admitirlo una vez más, pero comparar Cantabria con el País Vasco es como hacerlo con la noche y el día", ha apostillado.

Además, la federación no considera razonable que, dependiendo de donde tengan las embarcaciones su puerto base, se pueda estar o no vacunado. "Se da la paradoja de que marineros cántabros enrolados en barcos vascos se hallan ya vacunados y por el contrario nosotros no. Y como es perfectamente conocido, no tenemos más remedio para llevar un jornal a casa que salir a la mar porque si no pescamos no cobramos: nosotros no podemos quedarnos en casa teletrabajando".

Finalmente, han subrayado que la protección de los pescadores lo es también de sus familias, de los trabajadores de la mar en tierra y del resto de la sociedad, y han advertido de las consecuencias que un positivo entrañaría para una tripulación en plena costera de verdel y de las costeras de anchoa y bonito. "Una eventual cuarentena supondría un grave perjuicio para decenas de familias de esta tierra y comprometería seriamente su viabilidad", han apuntado.