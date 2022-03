Las ferias de ganado también se resienten con la huelga de transportistas: “Llevamos dos semanas con todo parado”

Entrar en el Mercado Nacional de Ganados (MNG) de Torrelavega este miércoles recuerda a aquellos tiempos de confinamiento en los que el silencio y el vacío lo invadían todo. Sin embargo, el sonido de una conversación entre un trabajador de la limpieza y una empleada del conocido como El Ferial, demuestran que la COVID ahora no es el problema.

Y es que a pesar de que no hay ni un solo animal en todo el recinto de 4.000 metros cuadrados, el personal sigue acudiendo a sus puestos de trabajo con ánimo de que todo recupere una cierta normalidad tras dos semanas “con todo parado” por la huelga de los transportistas provocada por la subida del precio de los carburantes.

Uno de esos trabajadores es el director del MNG, Isaac Bolado, que se encuentra en su despacho desde las 07.00 horas esperando por si algún ganadero acudiese a la cita que se produce todos lo martes y los miércoles en este epicentro de compraventas de vacas y terneros.

Él es el encargado de recibir a elDiario.es y de confirmar que por segunda semana consecutiva no ha habido ninguna entrada ni salida de ganado: “No hay transacciones, por lo que no se están moviendo los alrededor de 700.000 euros que se movían a la semana”, explica Bolado.

Además, y tal y como apunta el director, El Ferial también es un “importante dinamizador” de esta ciudad cántabra: “No son solo los compradores y los vendedores, que también, sino que hay transportistas, veterinarios, visitantes, tratantes... Y todos se dan cita cada semana en estas instalaciones con lo que eso conlleva para la revitalización de la hostelería o los comercios”, asevera. Y esta falta de concurrencia se hace notar desde que se pisa la avenida Fernando Arce, que acostumbrada a los coches en doble fila y al ajetreo propio de los días de feria, ahora se encuentra prácticamente desierta.

El motivo por el que han decidido abrir pese a que la situación sigue parada no es otro que la ausencia de órdenes de que se cierre: “El Ayuntamiento de Torrelavega no ha determinado que las instalaciones se cierren y estas están abiertas para aquellas personas que lo pudieran utilizar. No es decisión nuestra el que no haya ganado... Es una coyuntura la que hace que no lo haya, pero nuestra obligación es abrir”, explica Bolado antes de añadir que “muchas personas” siguen trabajando allí. Un ejemplo es la cafetería que se encuentra dentro de las instalaciones, donde este miércoles se respiraba el silencio en un lugar acostumbrado al bullicio absoluto de las jornadas pecuarias.

En cambio, Bolado destaca que las consecuencias de este parón en la actividad del MNG no son tan apreciables para el consumidor ya que este solo puede percibir de forma directa la falta de suministro “y nosotros somos el eslabón anterior”. “Aquí se compran y se venden animales que tienen muchos destinos distintos. Parte de ellos van a otras explotaciones ganaderas para seguir cumpliendo su función, otras van a cebaderos, otras van con destino al matadero... Somos los intermediarios”, señala.

Pero esta intermediación no se está pudiendo llevar a cabo, y no por las continuas reivindicaciones de los ganaderos sobre los elevados costes de producción y la bajada de los ingresos, sino por los transportistas, que son una pieza imprescindible para que se desarrolle ese intercambio de ganado. “Aquí llegan animales de todos los puntos de Cantabria, pero también de las comunidades limítrofes. Después de las operaciones de compraventa van a Galicia, Catalunya, Murcia o Andalucía. Si no hay medios de transporte no hay posibilidad de traer los animales o de llevarlos, porque además estos tienen que ser especializados y destinados al transporte de animales vivos”, expone.

La sorpresa llegó el martes pasado, cuando a pesar de la huelga, la previsión de El Ferial era que “algo” hubiese: “Sabíamos que nos iba a afectar de forma importante, pero no pensábamos que tanto como para que hubiese una ausencia total de animales”, argumenta Bolado. Aunque por el momento prefieren no resarcirse en estas dos semanas de vacío total y centran sus objetivos en que todo se reestablezca “cuanto antes”. “Es necesario volver a la normalidad para todos: para nosotros, pero también por los ganaderos, los tratantes... Incluso para la ciudad de Torrelavega, que lo nota, pero para este barrio especialmente”, incide.

Respecto al número de intercambios, estos rondan los 1.600 animales semanales aunque tras la pandemia el sector “no se ha terminado de recuperar del todo”: “Nos está costando remontar del todo, pero estamos seguros de que en cuanto se vuelvan a normalizar las cosas las ferias volverán otra vez a su ser. Es un punto y seguido, no un punto y aparte”, concluye el director.