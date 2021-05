El FIS recupera este verano su carácter internacional con importantes orquestas y artistas

Mitsuko Uchida, Yuja Wang, Grigory Sokolov, Dejan Lazic, Anne-Sophie Mutter, Leonidas Kavakos y Julian Rachlin, entre los artistas

El Festival Internacional de Santander (FIS) celebrará este año su 70ª edición entre el 3 y el 28 de agosto con el regreso de las grandes citas sinfónicas de carácter internacional de la mano de Orchestre Philharmonique du Luxembourg y Budapest Festival Orchestra, que abrirán y cerrarán el Festival, respectivamente.

Además, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de solistas de gran nivel procedentes de todo el mundo, como los pianistas Mitsuko Uchida, Yuja Wang, Grigory Sokolov, Joaquin Achúcarro y Dejan Lazic y los violinistas Anne-Sophie Mutter, Leonidas Kavakos y Julian Rachlin. También destacan la bailarina Lucía Lacarra y el actor Jose Luis Gómez.

El Festival ha diseñado una programación en la que la prudencia ante la situación sanitaria sigue siendo una prioridad, pero con el claro deseo de ir recuperando la normalidad.

Formatos reducidos en el escenario de no más de 60 personas, conciertos más breves y sin descanso, aforos menores y medidas adecuadas a la situación marcan de nuevo la celebración del FIS, que apuesta en esta ocasión por los grandes recitales y que mantiene su compromiso de diseñar una oferta accesible, con propuestas atractivas y heterogéneas, para un público cada vez más variado, a través de 45 propuestas, 23 de ellas en Santander.

Una programación que han presentado en rueda de prensa la alcaldesa de Santander y vicepresidenta del Patronato del Festival, Gema Igual; la directora general de Acción Cultural, Gema Agudo; y la directora del FIS, Valentina Granados, tras la reunión del Patronato que se ha celebrado hoy y que corresponde en esta ocasión al Gobierno de Cantabria.

En este sentido, Igual ha destacado que la pasada edición del FIS, pese a la situación de pandemia, fue "un éxito", y además la nueva se presenta "con la cuentas saneadas".

También ha resaltado el "alto contenido cultural y artístico" que ofrecerán las representaciones, que aún así "será seguras", con un aforo máximo de 690 personas y con no más de 60 en el escenario. No habrá descanso y las funciones no excederán la hora y media de duración.

La venta de entradas, con precios entre 10 y 100 euros, comenzará en julio y no habrá abonos, aunque sí se conservan los talleres que se celebran en Santander, del 1 al 26 de junio en el Centro Cívico de Tabacalera.

La mayoría de la programación tendrá lugar en el Palacio de Festivales pero también habrá una representación en el Paraninfo de la Magdalena, en colaboración con la UIMP, y dos, de carácter más actual, en el Centro Botín.

En definitiva, para la alcaldesa, se trata de un proyecto "con las cuentas saneadas, sostenible y con muy buena calidad".

Por su parte, Agudo ha puesto el FIS como "ejemplo del compromiso del Gobierno de Cantabria con la cultura", que se ha visto reforzado a raíz de la crisis sanitaria, y ha destacado el papel de ésta como "vehículo transformador" y elemento para el desarrollo de la economía.

Respecto al FIS, ha señalado que se celebra "con cautela pero con compromiso de calidad", así como que recupera su carácter internacional "limitado el año pasado" por la pandemia.

Mientras, Granados se ha referido al festival como "punto de encuentro" de unos artistas que tienen "ilusión y ganas" de "seguir aportando y hacerlo lo mejor posible" aún en estas circunstancias.

Esta 70 edición "de mucha ilusión" reúne a "grandes nombres y artistas", nacionales e internacionales, de distintos géneros y ámbitos.

PROGRAMACIÓN

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva edición es el regreso de la danza al Festival con tres espectáculos del Ballet Nacional de España, el Malandain Ballet Biarritz y los bailarines Lucía Lacarra y Matthew Golding. Además, se recupera la oferta para el público familiar.

Otra seña de identidad es la presencia de grandes actores y actrices de la escena nacional, como José Luis Gómez, Pepe Viyuela, Sandro Cordero, Jerónimo Arenal y Yolanda Diego, que participarán con su voz como hilo conductor en varios conciertos.

CONCIERTOS Y SOLISTAS

La Orchestre Philharmonique du Luxembourg abrirá la programación del Festival y ofrecerá dos conciertos bajo la batuta de su director titular Gustavo Gimeno y con la pianista Yuja Wang y el violinista Julian Rachlin como solistas destacados. Será el debut de ambos artistas en el Festival.

Otras orquestas participantes son la Sinfónica de Radiotelevisión Española, que dirigida por Pablo González acompañará al pianista Dmytro Choni, ganador de la última edición del XIX Concurso Internacional de Piano Paloma O'shea, celebrado en 2018; y la Orquesta Nacional de España con David Afkham, y el renombrado violinista Leonidas Kavakos como solista.

El 28 de agosto tendrá lugar la última gran cita sinfónica con Budapest Festival Orchestra, que regresa de nuevo con Ivan Fischer, junto al pianista croata Dejan Lazic.

También visitarán el FIS artistas de primera fila mundial como los pianistas Grigory Sokolov, Mitsuko Uchida y Joaquín Achúcarro y la violinista Anne-Sophie Mutter. Sheku e Isata Kanneh-Mason, Joaquín Achúcarro y Anne-Sophie Mutter también estarán en Santander.

Este año vuelve la Danza al Festival con un equilibrado programa que incluye tres espectáculos del Ballet Nacional de España ('Invocación'), el Malandain Ballet Biarritz ('Maria Antonieta) y el de la bailarina donostiarra Lucía Lacarra y el bailarín y coreógrafo canadiense Matthew Golding ('Fordlandia').

CON SELLO ESPAÑOL Y OFERTA FAMILIAR

Dos destacados grupos españoles presentarán sendas propuestas especiales en el Festival. El 8 de agosto la propuesta de teatro musical 'La Caramba'. Forma Antiqva 'revive' a la gran diva de la tonadilla del siglo XVIII: María Antonia Vallejo.

Y el 20 de agosto actuará la formación de cámara La Spagna que interpretará 'Haydn-Barbieri: Las 7 palabras'.

Por otro lado, la programación de este año incluye de nuevo un espectáculo para el público familiar con 'Un po' di Fellini' a cargo de Spanish Brass (martes 17 de agosto).

La música barroca llegará a la Sala Argenta del Palacio de Festivale de la mano de tres agrupaciones internacionales de referencia: Academy of Ancient Music; I Musici con el pianista Sergei Yerokhin, que en su día fuera segundo premio en el Concurso Internacional de Piano de Santander; y Akademie Für Alte Musik (AKAMUS) con un homenaje al 300º aniversario de la composición de 'Los Conciertos de Brandenburgo' de Johann Sebastian Bach.

Además, los Marcos Históricos llevarán de nuevo el Festival por numerosos rincones de Cantabria. El ciclo mantiene su apuesta por combinar la presencia de talentos emergentes -con voluntad de recuperar y ampliar el repertorio- y la de algunos de los mejores especialistas del género con prestigio en el circuito internacional.