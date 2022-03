'Fusssión' vuelve este fin de semana a Santander y Alto Campoo con skate, surf y snow

Santander y Altoo Campoo serán las sedes de la novena edición de la competición deportiva 'Fusssión', que incluye las modalidades de skate, surf y snow y que vuelve a celebrarse este fin de semana tras dos años de ausencia por la pandemia.

Este evento traerá a Cantabria a 50 famosos del país, como el torero Óscar Higares, la cantante Melani, Rosario Mohedano, el actor Octavio Pujades, o las presentadoras de TV Carmen Corazzini o Flora González.

También se han sumado al evento varios participantes de los programas televisivos 'La Isla de las tentaciones' o 'Secret Story' y numerosos rostros conocidos que participarán en la prueba como iniciación en las diferentes modalidades aunque sin entrar en competición.

'Fusssión' arrancará este viernes 11 en Santander con la prueba de skate, que se celebrará en la pista cubierta de Obsessiona2 ubicada en La Albericia; el sábado será el turno de la prueba de snow en la estación de esquí de Alto Campoo; y el domingo, la competición finalizará en la playa de El Sardinero con la modalidad de surf.

La prueba, organizada por el club 'Obsessiona2' y cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el día 10, cuenta con cinco categorías, tanto para hombres como para mujeres. Así, el evento se divide en sub 10, con 'Talentucos; sub 14, con 'Gorriones'; sub 18, con 'Mozucos'; mayores de 18, con 'Pro-am'; y mayores de 45, con 'Dinosaurios'.

El vencedor de la competición, que ganó en su última edición el deportista cántabro Daniel García, se decidirá tras sumar la puntuación recibida en las tres pruebas, convirtiéndose así en el 'campeón de la triple corona'.

Así lo han explicado este martes en la rueda de prensa de presentación el organizador de la prueba, Pedro García; el director general de CANTUR; Bernardo Colsa; el director general de Deporte, Mario Iglesias; y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

García ha señalado que participarán en la prueba deportistas de todas las comunidades autónomas y de otros países, como Francia, Italia o Portugal, porque la competición tiene "la peculiaridad" de ser "un gran atractivo para todos los practicantes de estas modalidades".

Además, estarán presentes en la modalidad de skate nombres como Sergio Doctor, Bocanegra o Txus Domínguez; en snow, Ander Martínez, Yoni Cardenas o los hermanos Richard y Dani Fernández; y en surf, Chema de Paz, Yago Domínguez o Guillermo Carracedo.

Por su parte, Colsa ha destacado que no todas las comunidades autónomas pueden tener la posibilidad de "pegarte un cole en El Sardinero, y en hora y media hacer snow en Alto Campoo". Eso es "la esencia y ventaja" de Cantabria, un "activo" que hay que saber trasladar, ha dicho.

Asimismo, ha celebrado que estas tres modalidades "por fortuna" cada vez tienen más usuarios y están "arraigadas" en la región. "Tenemos una comunidad privilegiada en cuanto a su entorno y a sus instalaciones", ha dicho.

Iglesias ha señalado que desde la Dirección General de Deporte están "orgullosos" de que se retome esta prueba y ha valorado el trabajo de la organización, porque van a poner "en el mapa" a Cantabria durante estos tres días, convirtiéndola en el "epicentro nacional e internacional" del surf, snow y skate.

También ha añadido que para la Consejería de Deporte es una "obligación" colaborar y apostar por esta competición y ha deseado "pasar un buen día" tanto en Alto Campoo, como en Santander.

La alcaldesa de Santander a su vez ha reiterado el agradecimiento a Pedro García porque con esta competición va a hacer "de Santander y de Cantabria un punto de referencia. "Hay que valorar el trabajo que hacéis durante todo el año", ha dicho.

Por último, se ha referido a "otras alternativas de ocio" que se instalarán en el Parque de Mesones, en El Sardinero, para disfrutar de la gastronomía y de las atracciones.

El acto ha sido conducido por el periodista deportivo Pedro López, quien ha destacado que esta competición es "única en Europa y que solo cuenta con otra similar en Estados Unidos".