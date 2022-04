El presidente de las gasolineras afirma que hay estaciones que se plantean no abrir en Semana Santa

Muchas estaciones de servicio se están planteando si abrir en Semana Santa por la incertidumbre sobre la bonificación de 20 céntimos por litro que tienen que adelantar, ya que en estas fechas aumentan los clientes y no quieren “vender a pérdidas” sin saber cuándo recibirán la devolución por parte del Gobierno.

Así lo ha dicho en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Cantabria, Jorge de Benito, que también es presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) y que insiste en la necesidad de que el Ministerio de Hacienda aclare cómo se va a proceder.

Los empresarios del sector quieren que se solucionen los problemas que surgen del formulario que deben rellenar para solicitar la devolución del descuento --que se dan por ejemplo cuando el negocio es nuevo o ha cambiado de dueño y por tanto de CIF, o si varias estaciones tienen el mismo CIF-- y “saber exactamente” cómo contabilizar estos descuentos en sus cuentas para no incurrir en “fraude”.

“Si de lo que se trata es de una bonificación al precio, es decir, una subvención, necesitamos que así nos lo confirmen”, con una mención expresa a las implicaciones tributarias que esta circunstancia tendrá para los clientes que solicitan factura.

Y sobre todo, quieren “plazos” para las devoluciones, porque, como señala De Benito, “la ley es muy clara: si al mes no nos han contestado, se considera silencio administrativo y no tienen por qué contestarnos”. Así, puede darse el caso de que una estación de servicio, que adelantan de media 30.000 euros al mes en Cantabria --teniendo en cuenta que se venden unos 5.000 litros de carburante diarios, lo que supone adelantar 1.000 euros de bonificación-- “en un mes no le contestan y se queda sin nada”.

“Esto va a ser la ruina de muchos negocios”, ha advertido el presidente de la asociación, que preguntó por escrito al Ministerio por todas estas cuestiones pero “no nos contestan”.

De hecho, agradecieron el sábado que se les comunicó que se pondría a disposición del sector un interlocutor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para abordar estas dudas, pero lamentan que “no tiene respuestas, no tiene plazos”, probablemente porque desde el Ministerio “no se los dan”.

Y aunque confían en que es un técnico “al máximo nivel y una persona súper resolutiva”, insisten en que no pueden avanzar si no se le da información, por lo que tratarán de “escalar un poco más arriba”. “Nos da igual quien, no necesitamos hablar con la ministra”, sino “seguridad jurídica” para seguir vendiendo carburante.

Así, la Asamblea General de CEEES se reúne este miércoles a las 9.00 horas para analizar la situación y decidir las respuestas más adecuadas, entre las que no descarta tomar medidas legales contra una disposición “mal diseñada y peor ejecutada”.

Por último, De Benito ha aclarado que el anticipo que ya han solicitado a nivel nacional 3.500 negociosy que el Gobierno anunció que pagaría a unos 2.900 entre hoy y mañana equivale al 50% de lo que ahora venden, porque se ha estimado en base a las ventas del año pasado, condicionadas por la reducción de la movilidad y los cierres provinciales por la pandemia.