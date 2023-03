El Gobierno “adoptará las medidas oportunas” para recuperar el dinero público “sustraído” por la 'trama de carreteras'

El Gobierno de Cantabria “adoptará las medidas oportunas” para recuperar el dinero público “ilícitamente sustraído” a causa de la presunta trama de corrupción en el Servicio de Carreteras de la comunidad autónoma, perteneciente a la Consejería de Obras Públicas, una vez que en la causa judicial por estos hechos se determine y cuantifique ese daño patrimonial.

Así lo ha garantizado este lunes en el Pleno la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández (PRC), a preguntas de Vox.

Fernández ha recordado que el Gobierno se ha personado como parte perjudicada en la causa judicial que se instruye en relación a la trama de carreteras -en la que empresas supuestamente pagaban mordidas al que era jefe de Carreteras, Miguel Ángel Díez, a cambio de adjudicaciones- en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, cuya titular es Mercedes Compostizo.

La consejera ha señalado que, dentro de esta causa judicializada, habrá que investigar cuánto daño se ha hecho al patrimonio público de Cantabria y, “en el momento en que eso sea así”, se adoptarán las medidas necesarias para recuperarlo.

Fernández ha asegurado que el Gobierno tiene un “respeto total y absoluto” a la causa judicial y ha confiado en que Vox, que se ha personado como acusación popular, trabaje “como la misma seriedad, rigor y respeto” que está mostrando los servicios jurídicos del Ejecutivo.

Nuevos cargos

Por otra parte, a preguntas de Vox, la consejera ha informado que Manuel del Jesus, que dimitió como director general de Obras Públicas por la 'trama de carreteras' volverá a su puesto como jefe del Servicio de Carreteras en la Consejería de Obras Públicas pese a haber superado la edad de jubilación.

Se da la circunstancia que mientras Del Jesus ejerció de número 2 de la Consejería de Obras Públicas, quien ocupó el puesto de jefe de Servicio de Carreteras fue Miguel Ángel Díez, el funcionario que supuestamente es el cabecilla de la trama.

Según ha explicado Fernández, Del Jesus, antes de cumplir los 65, solicitó la prolongación de la permanencia en servicio activo, una petición cuya tramitación quedó en suspenso durante el tiempo que ha ejercido como director general de Obras Públicas y que se reactivó tras dejar este cargo.

La Secretaría General de la Consejería ha autorizado la prolongación de Del Jesus en el servicio activo y el reingreso a su puesto de jefe de Carreteras hasta el 18 de agosto de 2023 al considerar que es “necesario e imprescindible” dentro de dicho servicio, según ha informado Fernández.

No ocurrirá lo mismo con Sebastián Martín, quien fue cesado como subdirector general de Carreteras tras conocerse que aparecía en el sumario de la causa y que, según las escuchas realizadas por la Policía Nacional, tenía agendada una comida en el restaurante tres estrellas Michelín 'El Celler de Can Roca' junto al presunto cabecilla de la red, la mujer de este y dos responsables de la empresa Rucecan, una de las implicadas, que no se llegó a celebrar porque cuatro días antes el juzgado destapó la trama.

Antes de su nombramiento como subdirector de Carreteras, Martín era jefe de servicio de Vías y Obras, un puesto al que “no va a volver” sino que se ahora ejercerá de ingeniero de proyectos.