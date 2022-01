El Gobierno de Cantabria abonará este miércoles las ayudas de 30.000 euros pendientes a una veintena de discotecas

La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria abonará este miércoles, 12 de enero, las ayudas de 30.000 euros prometidas a una veintena de discotecas de la comunidad autónoma afectadas por las restricciones del coronavirus.

Fuentes de la Consejería han desmentido que este departamento haya "retenido" las ayudas, tal y como han denunciado los representantes del ocio nocturno, que se han concentraron en la mañana de este martes frente a la sede de este departamento del Gobierno regional para exigir su pago inmediato.

Desde la Consejería han negado las afirmaciones del presidente de los hosteleros cántabros, Ángel Cuevas, de que las ayudas salieron de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio que lidera el regionalista Javier López Marcano "hace 50 días" y que, como aseguró éste, desde entonces el pago estuviera retenido en Economía y Hacienda, algo que el departamento que dirige la socialista María Sánchez ha insistido en desmentir. "Hacienda no retiene pagos. Es ilegal, no se puede hacer", han señalado desde la Consejería.

Concretamente, han detallado que las ayudas de 30.000 euros a 21 discotecas cántabras fue aprobada el pasado 2 de diciembre por el Consejo de Gobierno. A partir de ahí, según explican, las ayudas fueron tramitadas por la Consejería de Industria y, una vez realizado este proceso, éstas fueron remitidas a Economía y Hacienda el 27 de diciembre.

Al día siguiente, el 28, fueron fiscalizadas por la Intervención para controlar que todas ellas estuvieran en orden y el 29 estaban ya en contabilidad para proceder al pago.

Desde Economía y Hacienda, han explicado que desde el 29 de diciembre hasta ahora, estas ayudas han sido puestas en el calendario de pagos del Gobierno de Cantabria y han aclarado que su abono no se ha tramitado por urgencia "porque la solicitud de Industria no venía con requerimiento de urgencia", con lo que hay hasta 10 días hábiles para el pago, un plazo que, según han señalado, aún no se han cumplido y "faltan aún tres días". Finalmente, se pagarán mañana mismo y los hosteleros dispondrán ya del dinero el jueves o el viernes.

Además, desde la Consejería, han explicado que una de las discotecas beneficiarias de estas ayudas --cada uno de estos negocios recibirá 30.000 euros-- no percibirá el dinero aún porque "no está al corriente de pagos con Hacienda". Cuando lo haga, tendrá que volver a presentar la solicitud y se le abonará esta cantidad, han detallado.

Respecto a la concentración de los representantes del ocio nocturno, estas mismas fuentes de la Consejería han explicado que la protesta les ha cogido por sorpresa ya que por parte del sector "no ha habido consulta previa" ante este departamento sobre el estado en que se encontraban estas ayudas.

"Su primer contacto con nosotros ha sido venir a protestar", han señalado desde la Consejería. Esta mañana la secretaria de la Consejería y la directora general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, María Eugenia Gutiérrez, han atendido a los manifestantes y les han avanzado el estado de las ayudas y cuándo se iban a abonar, han explicado desde Economía y Hacienda.