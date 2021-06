El Gobierno de Cantabria no dotará "por el momento" al SCS para gestionar su patrimonio y contabilidad

El Gobierno de Cantabria descarta dotar en estos momentos al Servicio Cántabro de Salud (SCS) de medios propios para ejercer su autonomía en materia de gestión de su patrimonio, contabilidad o asistencia jurídica, que se seguirán realizando desde la Administración General de la comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez (PSOE), en la comisión parlamentaria del área, en la que, a preguntas del PP, ha afirmado que "no es el momento" de dotar a esos medios al SCS cuando se está "empezando a superar una pandemia que le ha costado a Cantabria 290 millones de euros en 2020".

"Hoy por hoy, el SCS tiene por delante otros desafíos mucho más trascendentes, como son la inmunización de la sociedad o impedir los temidos rebrotes, circunstancias desde nuestro punto de vista, más importantes y más urgentes que disponer de medios propios para ejercer su autonomía", ha defendido Sánchez.

La consejera ha indicado, por tanto, que será la Administración General de la comunidad autónoma la que siga prestando apoyo al SCS en materia de patrimonio, contabilidad, asistencia jurídica y suministro de información económico-financiera.

Sánchez ha recordado al PP que los recursos "son limitados" y la responsabilidad del Gobierno, como gestor de los público, le obliga a ser "escrupulosos en su utilización".

La consejera considera que dotar al SCS --y a otros organismos públicos autonómicos en esta situación, como el Servicio Cántabro de Empleo, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, entre otros--, de los servicios necesarios para ejercer las competencias en las materias mencionadas supondría un "elevado coste".

Además, ha señalado que se trata de un desembolso que, a su juicio, "no garantiza ninguna ventaja respecto a la situación actual y que obligaría a un esfuerzo de tesorería cuyo rédito no está garantizado".

De hecho, Sánchez ha defendido que el actual sistema, inicialmente "transitorio", por el que la Administración General de la comunidad autónoma realiza para el SCS la gestión patrimonial o contable, ha generado "un modelo eficaz, riguroso y eficiente".

Así, ha señalado que la "intención" del Gobierno es "prolongar el periodo transitorio" o, incluso, modificar la ley de creación del SCS "para evolucionar hacia un modelo de gestión basado en la eficiencia".

Tras escuchar a la consejera, el portavoz de Sanidad del grupo popular, César Pascual, ha agradecido a la consejera su claridad a la hora de expresar la postura del Gobierno en este asunto pese a que, según ha dicho, "no la comparte".

Pascual "no está de acuerdo" en que dotar de medios propios al SCS para ejercer estas competencias suponga incrementar el coste o que "no garantice el éxito". Además, considera que existen "medios suficientes" para hacerlo que no irían en "detrimento" de los de la Administración General.

El portavoz de Sanidad del PP considera que se podría ir avanzando "mucho más" para que el SCS sea más autónomo en su gestión, lo que, a su juicio, la "mejoraría" y también la calidad asistencial.

De hecho, ha asegurado que éste es el modelo en que están avanzando la "mayoría" de las comunidades autónomas y ha lamentado que Cantabria vaya en sentido "contrario".