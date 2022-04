El Gobierno central ha pagado a las gasolineras cántabras 4,7 millones para darles liquidez

El sector se reúne hoy con el Banco Santander para hablar del crédito que se les concederá y cuyos intereses asumirá el Gobierno regional

SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España ha “adelantado y pagado” ya 4,7 millones de euros a las gasolineras de Cantabria para atender las dificultades de liquidez que les pueda estar generando tener que adelantar el descuento de 20 céntimos por litro de combustible.

Así lo ha anunciado este lunes, en el Pleno del Parlamento, la diputada del PSOE Paz de la Cuesta, quien ha explicado que este dinero se ha abonado “a las 76 empresas que lo han solicitado”, alguna de las cuales puede tener más de una gasolinera.

Además, ha indicado que hasta el 15 de mayo las gasolineras harán la liquidación de lo que han gastado en abril, para poder acceder a la devolución por parte de la Agencia Tributaria.

Por otra parte, De la Cuesta ha anunciado que la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Cantabria y el Banco Santander se reúnen este lunes para hablar del crédito que le otorgará la entidad financiera para que tengan la liquidez que les permita afrontar el pago del adelanto del descuento de los 20 céntimos, asumiendo el Gobierno regional los intereses de dicho crédito, tal y como acordó el jueves pasado el Ejecutivo regional (PRC-PSOE) y el sector.

La socialista ha realizado estos anuncios durante el debate en el Pleno del Parlamento de una iniciativa del PP para instar al Gobierno de Cantabria a facilitar a las estaciones de servicio la financiación correspondiente a la bonificación de los 20 céntimos que éstas deben adelantar hasta que se produzca su devolución por parte del Gobierno deEspaña, mediante créditos al 0% de interés.

La iniciativa no ha salido adelante ya que PRC y PSOE, grupos que sustentan al bipartito regional con mayoría en el Parlamento, han votado en contra al entender que no es necesaria después del acuerdo del pasado jueves por el que el Gobierno regional facilitará que se conceda un crédito a las gasolineras por parte del Banco Santander, asumiendo el Ejecutivo los intereses de dicho crédito.

“Ya saben que se han adoptado medidas el 21 de abril. No ha sido necesario instar ni requerir al Gobierno de Cantabria para que articule medidas necesarias para apoyar al sector”, ha afirmado la regionalista Emi Aguirre, quien ha asegurado que el Ejecutivo ha actuado “de motu proprio”, de forma “ágil y eficiente y en consenso con el sector”.

Por ello, ha señalado que “le da lástima” ver al PP acusar al Ejecutivo de hablar de “insensibilidad, abandono y desidia” y reivindicar que ha sido gracias a ellos que el bipartito ha actuado. “Reconozcan lo que está bien hecho y lecciones las justas”, ha dicho a los 'populares'.

En la misma línea, desde el PSOE se ha señalado que la iniciativa del PP pone sobre la mesa un problema que está ya “en vías de solución”. “Falta definir el cómo hacerlo pero el Gobierno está decidido hacerlo”, ha dicho la socialista.

Así, ha subrayado que el “sí ya está y lo ha dado el Gobierno de Cantabria” y el “cómo” lo tienen que determinar el Banco Santander y las gasolineras, reunidos hoy.

La socialista Paz de la Cuesta ha afirmado que el Ejecutivo regional ha actuado “lo más rápido posible”, tan solo 20 días después de conocerse el Real Decreto de los 20 céntimos, una medida “novedosa” del Gobierno central que ha defendido frente a las críticas de la oposición, que han criticado el sistema por el que se articula, obligando a las gasolineras a adelantar el dinero del descuento, utilizándoles “como bancos--.

“El Gobierno de España y el Gobierno de Cantabria están actuando con solidaridad” con los sectores afectados por el alza de los precios, como son las gasolineras, que también han demostrado su solidaridad. Y es que, a juicio de la socialista, “solidaridad y negociación” son la “única vía” para salir de la actual situación de crisis que se está viviendo.

LA OPOSICIÓN ACUSA A PRC-PSOE DE IR “A REBUFO” EN SUS MEDIDAS

En contra de las afirmaciones del Gobierno, la oposición (PP, Cs y Vox) ha acusado al Gobierno regional de ir “a rebufo” y “a remolque” y cree que medidas como lo acordada el pasado jueves llegan “muy tarde”.

Así, la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha señalado que el Gobierno solo ha actuado después de que su grupo registrara el 11 de abril su propuesta y ha asegurado estar convencida de que si no hubiera sido por ésta el Gobierno regional “no hubiera hecho absolutamente nada”.

“El Gobierno de Cantabria, tal y como nos tiene acostumbrados últimamente, ha actúado a remolque, a rebufo del resto y obligado por las circunstancias, en ningún caso motu proprio ni con actitud proactiva como se espera de un gobierno serio y responsable”, ha respondido Revuelta a la regionalista Aguirre.

La parlamentaria popular ha señalado “que el sector ha tenido que acudir dos veces al Ejecutivo pidiendo ayuda para que se les escuche”, dándoles en la primera de ella “con la puerta en las narices”.

González Revuelta se ha felicitado del acuerdo alcanzado entre Gobierno y las gasolineras sobre el crédito, aunque cree que llega “muy tarde”.

Además, en este sentido, ha advertido que su partido estará “muy vigilante y muy pendiente” de que esta medida se llegue de forma “urgente” y “lo antes posible” y no “duerma el sueño de los justos” porque hasta que esta solución llegue los gasolineros tendrán que seguir pagando los adelantos.

Por su parte, Cs ha votado a favor de la propuesta del PP al considerarla “justa y adecuada” y, sobre el acuerdo adoptado entre el Gobierno regional y el sector, cree que hubiera sido “preferible” que el Ejecutivo regional, a través del ICAF, ,fuera el que adelantara el dinero al sector a interés 0%, en lugar de a través de una entidad bancaria.

Vox, en este punto, se ha abstenido después de que el PP no aceptara su enmienda de adición para instar desde el Gobierno de Cantabria al de España a rebajar el impuesto especial sobre hidrocarburos a lo mínimo que permite europa.

A su juicio, la medida de los 20 céntimos del Gobierno de España responde a una estrategia de “lavado de imagen” y propaganda. “Con una mano te quito 40 y con la otra, después de una gran propaganda mediática te doy 20 y te quedas contento”, ha dicho el diputado Armando Blanco.

Para Vox, lo que habría que hacer es reducir al mínimo permitido el impuesto sobre hidrocarburos“.

El PP no ha aceptado la enmienda, no porque no esté de acuerdo, sino porque creía que, sin ella, su iniciativa original podría salir adelante, cosa que no ha ocurrido.