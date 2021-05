El Gobierno destaca que Cantabria creó 1.300 empleos en abril a pesar de las restricciones de la COVID

El Gobierno de Cantabria ha valorado positivamente que la comunidad haya creado más de 1.300 puestos de trabajo en este mes, a pesar de las restricciones a la economía que se derivan de la cuarta ola de la COVID-19.

Según se desprende de los datos de afiliación a la Seguridad Social, que ha dado a conocer este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la región ha ganado 1.304 afiliados en abril con relación al mes anterior, un 0,61 por ciento más, y 7.790 personas más que hace un año, lo que supone un 3,7 por ciento, "ligeramente superior" al conjunto nacional que es del 3,2 por ciento, ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Así, ha subrayado que el número global de ocupados se situó en la región en el cuarto mes del año en 216.146, lo que supone "el mejor abril de la última década en Cantabria, exceptuando el 2019".

El Ejecutivo ha insistido en que siguen siendo datos "influidos" por la situación de pandemia, por lo que, a su juicio, "es muy difícil hacer comparaciones y sacar conclusiones, salvo que la economía de la región está resistiendo bastante bien la situación, lo que permite ser relativamente optimistas de cara al segundo semestre del año".

El director del Servicio Cántabro de Empleo, José Manuel Callejo, ha explicado que el "ligero" aumento del paro en abril, con relación al mes anterior, en 34 personas, "no se debe pues a la destrucción de empleo si no a un incremento en el número de trabajadores que acceden al mercado laboral". En ese sentido, ha destacado la "positiva" evolución de las cifras de contratación en Industria que "esta disparada" en comparación con los dos años anteriores, y la "positiva" evolución en construcción, que está "recuperándose". En el polo "negativo", ha añadido, se sitúa servicios, que "no empieza a despegar" ya que "depende demasiado" de hostelería y comercio.

Con estas cifras, ha señalado que la tasa de paro en Cantabria se sitúa en un 15,89 por ciento, 1,26 puntos por debajo de la media nacional, que es del 17,15 por ciento. No obstante, ha reconocido que "es el peor dato registrado desde abril de 2017", exceptuando el de 2020, --en el 2019 la tasa fue de un 13,64 por ciento--. Asimismo, ha detallado que del total de 216.146 afiliados a la Seguridad Social en Cantabria, 173.602 pertenecen al Régimen General, de los que 668 se incluyen en el sistema especial del sector agrario y 4.856 en el del hogar, 41.236 son autónomos y 1.308 trabajadores de la mar.

Así, ha subrayado que en Cantabria hay 43.021 desempleados, 34 más que el mes anterior, un 0,08 por ciento más y 648 desempleados menos que el año anterior, un 1,48 por ciento menos, lo que sitúa a la comunidad como una de las seis de España donde el paro ha caído con relación al año anterior, frente a un incremento medio del 2,07 por ciento y es el quinto mejor dato de todo el Estado.

"El año pasado en abril aumentó el desempleo en 3.027 personas un 7,45 por ciento y en un año se ha logrado revertir la tendencia, pasando de unos datos interanuales del +5,77% al -1,48% de este mes", ha dicho. Finalmente, Callejo ha explicado que el objetivo es "retornar a las cifras de 2019, cuando Cantabria tenía 6.363 desempleados menos, un 17,36 por ciento, con una tendencia progresiva desde 2016 en la senda de la recuperación del mercado de trabajo".