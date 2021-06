El Gobierno elaborará una estrategia para impulsar la Economía Social en Cantabria

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria se ha comprometido a elaborar, de la mano de las entidades del sector y los agentes sociales, una estrategia de futuro para impulsar la Economía Social en nuestra comunidad. Así lo ha manifestado la consejera del área, Ana Belén Álvarez durante la constitución del Consejo Cántabro de la Economía Social, en un acto celebrado en el Palacio de Festivales que ha contado con la participación de la directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social Corporativa, Maravillas Espín.

En su intervención, la consejera de Empleo ha resaltado la importancia que tiene este sector, "seguramente poco conocido en Cantabria", pero que genera más del 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y da empleo a más de 15.000 personas, a lo que hay que sumar el "incalculable valor social que aporta", ha subrayado.

Álvarez ha anunciado que una de las primeras tareas de las que se va a encargar al Consejo será coordinar la elaboración de un estudio/diagnóstico que permita sentar las bases para trabajar en una estrategia de futuro en materia de economía social en Cantabria. Este estudio contará con el primer directorio de entidades de la Comunidad Autónoma.

Ha recordado los principios orientadores de la economía social, como son la primacía de las personas y del fin social sobre el capital; una gestión transparente, democrática y participativa, que favorece el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social y la generación de empleo estable y de calidad, entre otros.

"Sin la Economía Social, Cantabria sería infinitamente más pobre", ha asegurado la consejera, que ha defendido que "más Economía Social es más riqueza, más justicia, más igualdad", de ahí que "se le debe reconocer su importancia y el papel destacado que debe jugar también en la lucha contra la despoblación del medio rural".

La titular de Empleo y Políticas Sociales ha recordado que el presupuesto destinado a la Economía Social ha crecido en estos años, "reflejo de la apuesta de este Gobierno por la economía de las personas", superando los 13 millones de euros en este año. Así, ha recordado que la Dirección General de Trabajo ha publicado recientemente dos órdenes de apoyo y fomento de la Economía Social, en las que se ha incrementado las líneas de subvención "notablemente" y su presupuesto de financiación.

El apoyo a través de líneas de ayudas se complementa con acciones formativas y la participación en programas europeos como el SELF (Social Ecosystem Leads of Future), que ha situado a Cantabria "en el epicentro de la Economía Social" y la ha permitido explorar y conocer modelos o ecosistemas de distintos países europeos, ha dicho. "Nuestra apuesta por la Economía Social no es solo de palabra", ha remarcado la consejera.

Visibilizar la economía social

Por su parte, Espín ha destacado la importancia del diálogo como herramienta de solución de problemas y para lograr acuerdos, y ha indicado que hoy "es un día muy importante" porque este órgano de coordinación "va a contribuir a visibilizar e impulsar la economía social que no es otra cosa, y no es poco, que una respuesta colectiva a las necesidades de las personas." En su opinión, este acto "servirá de inspiración" para la próxima constitución del Consejo Estatal de Fomento de la Economía Social que está previsto sea para finales del mes de noviembre.

El Consejo Cántabro de Economía Social es el órgano de colaboración y coordinación entre las entidades del sector y la Administración autonómica además de un ámbito de participación, debate y discusión. Cuenta con un total de 19 miembros: seis en representación de la Administración autonómica, seis propuestos por entidades asociativas de economía social, dos personas de reconocido prestigio en este ámbito, cuatro en representación de los agentes sociales y un secretario.