Gochicoa dice que su presupuesto “dará aire” a la economía pero la oposición lo ve “muy similar” a los anteriores

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa (PRC), ha defendido este miércoles el presupuesto de su departamento para 2023, “nuevamente expansivo” y que “trata de aportar aire a la economía regional” ya que sitúa a la obra pública como “motor económico” y “crea empleo”, pues contempla inversiones por valor de 107 millones de euros.

La dotación de esta Consejería asciende a más de 167 millones, lo que supone unos 11 millones más que este año (un 7,1% más), por lo que Gochicoa ha señalado que se trata de un presupuesto “muy ambicioso”, que representa casi un tercio de las inversiones totales del Gobierno cántabro y que mantiene una senda de crecimiento progresiva, aumentando “poco a poco” cada año, en esta ocasión gracias a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que aportan 13 millones.

“No me gustan los altibajos”, que en materia de obras públicas son “muy negativos” porque suponen que el sector de la construcción no tenga continuidad y pueda pasar de tener déficit de personal a tener que despedir empleados, ha explicado el consejero este miércoles durante su comparecencia en el Parlamento para informar sobre estas cuentas, que para la oposición (PP, Ciudadanos Y Vox) no son tan positivas sino que son “muy similares” a las de los ejercicios anteriores.

En general, estos partidos han criticado que se siguen recogiendo algunas partidas que llevan “años” presupuestándose, lo que significa que desde el Gobierno (PRC-PSOE) “no han sido capaces de invertir el dinero del que disponían”.

En este punto, se han centrado en partidas como las consignadas para el soterramiento ferroviario de Torrelavega (dotado con 2 millones de euros), lamentando que es un proyecto que lleva “décadas” planteándose y preguntando las fechas “reales” de inicio; y para el de Maliaño, para el que se contemplan solo 10.000 euros por si es posible llegar a firmar el convenio con Adif y el Ayuntamiento.

Tanto Gochicoa como el diputado del PRC presente en la comparecencia, Pablo Diestro, han respondido a la oposición que el proyecto del soterramiento que más avanzado iba, el de Santander, es precisamente el que no aparece en el presupuesto por los “problemas políticos” en el equipo de Gobierno local formado por PP y Cs.

Por su parte, en Torrelavega es donde el proyecto “va bien” y se espera que la aprobación definitiva sea una realidad este mismo año, por lo que “por fin” estará en obras en 2023. “Henos estado luchando muchísimo” y “nos consta que Adif y el Ministerio están trabajando a tope”, ha destacado el consejero tras señalar que esta misma semana habrá una reunión entre Ayuntamiento, Gobierno regional y Adif para detallar más plazos.

Además, ha afirmado que “pocas consejerías del Estado español pueden ser tan cumplidoras”, detallando que en 2019 la ejecución fue del 93% sobre el presupuesto inicial, en 2020 de un 84% y en 2021 del 88,8%, teniendo en cuenta la subida de precios y las “muchas emergencias” que han condicionado las obras a raíz de la pandemia.

“No me diga que no hemos hecho obras. Si estamos todos los días inaugurando”, ha reprochado Gochicoa al diputado 'popular' Roberto Media tras haberle dicho que “no va a ser recordado por ninguna actuación importante”, ya que las grandes infraestructuras que anunciaron para la legislatura “siguen sin realizar”.

En este sentido, el titular de Obras Públicas ha repasado varias actuaciones llevadas a cabo dentro del Plan de Carreteras, que es precisamente la partida que más incremento se lleva para 2023, creciendo hasta los 51 millones. Ha reconocido que es cierto que las partidas se repiten ejercicio tras ejercicio porque “hay actuaciones que requieren de mucho tiempo”, y solo los estudios informativos y las declaraciones de impacto ambiental “ya llevan años”.

Asimismo, ha hecho referencia a otras partidas que se han recuperado en el presupuesto con la intención “de ir incorporando todo aquello que desapareció en aquella legislatura negra 2011-15”, ha dicho, haciendo alusión al Gobierno del PP.

Gochicoa ha resumido que el presupuesto contempla actuaciones para “apoyar” a los ayuntamientos y “garantiza la posibilidad de generar crecimiento” con inversiones en materia de movilidad, carreteras, redes de saneamiento o inundaciones, todo ello pensado desde la sostenibilidad.

En este objetivo inciden los fondos de los MRR, que se destinarán a la reducción de pérdidas de agua en la red de abastecimiento, a carriles bici y aparcamientos disuasorios, a la protección ante inundaciones y a la digitalización del ciclo del agua.

Por lo demás, los presupuestos se centran en actuaciones enmarcadas en el Plan de Carreteras y en su mantenimiento, el Plan de Movilidad Ciclista, el Fondo de Derribos o el Plan de Puertos para el periodo 2018-2023.

PP

Sin embargo, para el PP “a nadie sorprenden” las líneas generales de este presupuesto, que además considera “mentiroso” y que “no sirve a Cantabria. ”Se podría haber permitido no presentarlo“, ha dicho el diputado Roberto Media, que ve las mismas partidas que otros años, lo que a su juicio es ”una clara demostración de que 2022 ha sido un año perdido“.

Además, ha denunciado que la Consejería no ejecuta lo que marcan los técnicos, sino lo que “desde el PRC quieren que se haga”. Y en cuanto al soterramiento de Maliaño, ha vaticinado que “todo es un cuento” al haberse puesto solo 10.000 euros y “no se va a firmar nada” si no se ha hecho ya a lo largo de la legislatura a pesar de que gobiernan los mismos partidos a nivel nacional, autonómico y municipal.

También desde Cs Diego Marañón ha subrayado que ha sido “hasta complicado” encontrar partidas diferentes a las de otros años. Por ejemplo, en el Plan de Carreteras “no hay apenas variaciones” y en el de Puertos se recogen “diez obras de las que seis ya estaban en el presupuesto del año anterior”.

Además, ha lamentado que para los soterramientos se consignan partidas que “luego no sirven para nada”. “Hasta al Gobierno central por segundo año consecutivo se le olvida poner la partida y luego hay que hacer el paripé”, ha lamentado.

Y el diputado Armando Blanco, de Vox, ha criticado que el presupuesto basa su aumento en los fondos europeos, lo que “generará una distorsión” en el próximo, que “no podrá ser tan alto”. También ha lamentado que “la partida que más aumenta es la de gasto de personal”, aunque Gochicoa lo ha negado explicando que lo que crece ese capítulo es para cubrir el 4% de subida salarial para los trabajadores en 2023.

Mientras, los partidos que sustentan al Gobierno han defendido que es un presupuesto “muy coherente y realista”, “capaz de afrontar los retos para este año y con capacidad para que la obra pública sea uno de los pilares inversores de 2023”, ha sostenido Pablo Diestro (PRC).

Y desde el PSOE, Javier García-Oliva ha celebrado que se aprovechen los fondos europeos para acometer actuaciones en materia de sostenibilidad, como las de aprovechamiento del agua o los carriles bici, y ha instado a apostar también por la instalación de placas fotovoltaicas.

Asimismo, ha dicho que Cantabria tiene “una de las mejores redes de carreteras autonómicas de España”, pero ha pedido acometer la “asignatura pendiente” de integrarlas en el entorno, como se hace en otros países como Francia u Holanda.

Por último, al igual que el PP ha preguntado por el estado del Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria (PROT), que ve “urgente” para avanzar en el desarrollo fotovoltaico y eólico y ante la reciente “polémica” de las plantas de biogás.