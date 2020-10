Gochicoa espera adjudicar antes de fin de año las obras de los garajes de Nueva Montaña

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ha afirmado que el proyecto de reconstrucción de los garajes de Nueva Montaña afectados por el derrumbe del pasado mes de enero, está "muy avanzado" y espera que esté terminado este mes de octubre "o como muy tarde en noviembre", para a continuación pedir la licencia municipal. "Nuestro objetivo es intentar comenzar algún tipo de actuación, si se puede, incluso este mismo año o por lo menos, tener las obras adjudicadas este mismo año".

Así lo ha afirmado en una entrevista a RNE recogida por Europa Press en la que ha confirmado que se está incorporando al proyecto la urbanización y reposición de la pista deportiva y los equipamientos infantiles, como han pedido los vecinos, para que el proyecto final cuente con "el mayor beneplácito posible".

"Lo que tenemos muy claro es que no podemos volver a sobrecargar en esa magnitud la losa que establezcamos, porque nadie tiene encima de su garaje dos metros de tierra. Hay que intentar seguir manteniendo este tipo de infraestructuras en la parte superior pero teniendo mucho cuidado de que no se produzcan esos saltos de nivel ni esos excesos de peso sobre algo que no puede albergar más peso del que sea necesario", ha explicado.

Sobre el proyecto de reordenación ferroviaria, ha afirmado que como todo es susceptible de mejoras, como la que en su opinión habría que introducir para establecer un corredor verde que conecte con el parque de La Marga y con el Parque de la Vaca.

Gochicoa considera que ya se ha mejorado mucho el proyecto inicial, y ha advertido de que "alternativas que se están oyendo" como sacar la estación fuera de donde está en estos momentos "desvirtuaría por completo el convenio y el camino ya iniciado hace tantos años se podría ver envuelto en una pérdida de plazo equivalente de otros 10, 15 o 20 años más". Además, cree que sería "un trágico error, porque la ventaja del tráfico ferroviario es que llegue al centro de las ciudades".

Por el contrario, ha señalado que en Torrelavega "hay un consenso muy importante entre el Ayuntamiento, Adif y el Gobierno de Cantabria en cuanto al proyecto, que se está redactando ya por parte de Adif", y ha estimado que al no haber discrepancias, "si todo va bien, el próximo año podremos ver ya las obras comenzando", aunque hasta que no esté la declaración de impacto, no se pueden comenzar ni siquiera licitar las obras ni aprobar el proyecto constructivo definitivo.