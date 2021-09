Grupo Social ONCE firmó 58 contratos indefinidos en Cantabria en 2020 pese a que las ventas de lotería cayeron un 32%

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

El Grupo Social ONCE suscribió en Cantabria 58 contratos indefinidos en 2020 pese a la "difícil" situación generada por la pandemia del COVID-19, que hizo que el pasado año las ventas de lotería de la Organización se recortarán en la comunidad autónoma un 32%.

Así lo ha señalado este martes el delegado territorial de la ONCE en Cantabria, Óscar Pérez, en la rueda de prensa de presentación del Informe Valor Compartido 2020, el resumen ejecutivo agregado de la ONCE, Fundación ONCE e Ilunión, con datos de Cantabria-

Han participado también el presidente del Consejo Territorial ONCE en Cantabria, Sergio Olabarria; el gerente de Ilunión en la zona norte de España, Juan Carlos Barbado, y María Ángeles Martínez, responsable tde la entidad Inserta de la Fundación ONCE en Cantabria.

Han recordado que, a nivel nacional, las ventas cayeron un 28 por ciento, hasta los 1.615,2 millones, después de que en 2019 se alcanzara la "cifra récord" de 2.255, lo que supuso una rebaja de ingresos superior a 600 millones de euros.

Y es que, según han reconocido, 2020 fue "uno de los peores años" para la Organización ya que el cese absoluto de actividad generado por la pandemia provocó, por primera vez en sus 82 añs de historia, sus vendedores tuvieran que retirarse de las calles y se supendiera el sorteo del tradicional cupón durante unos tres meses, de mediados de marzo a mediados de junio.

Lo mismo ocurrió con las empresas sociales Ilunion, que situaron su facturación a finales de 2020 en un total de 819,3 millones, con una rebaja de un 16,3% respecto al ejercicio anterior, que también fue récord por parte de la marca empresarial del Grupo Social ONCE.

Pese a todo, ha resaltado que el Grupo Social ONCE mantuvo en 2020, con una inversión social superior a los 228 millones de euros, su cobertura social para las 71.009 personas ciegas afiliadas a la Organización (903 en Cantabria).

En 2020 se incorporaron a nivel nacional 2.139 afiliados en España, 25 de ellos en Cantabria, a los que se les hizo "un traje a medida", esto es un "plan especializado" para ayudarles en sus necesidades.

Además, intensificó su labor con 14.000 ciegos mayores de 65 años que viven solos, a los que se dedicó 300.000 llamadas telefónicas durante el confunamiento para contactar con todo ellos y cubrir cualquier tipo de necesidad generada por la pandemia.

De las 69.973 trabajadores del Grupo Social ONCE --que es el cuarto empleador a nivel estatal--, 937 desarrollan su trabajo en Cantabria.

Y en relación a los nuevos contratos indefinidos que se rubricaron en Cantabria en 2020, una decena fueron por parte de ONCE (vendedores de lotería) y el resto pertenecen a Ilunion y se dieron, fundamentalmente, en servicios de seguridad y limpieza, dos áreas de trabajo que han aumentado desde la pandemia, en detrimento de lo ocurrido a nivel nacional con las ramas de lavanderías y hoteles.

Además, el Grupo Social ONCE logró en 2020 sacar de la inactividad a un total de 8.887 personas con discapacidad en España, 122 en Cantabria, que encontraron un empleo dentro o fuera de la Organización -con la intermediación de Fundación ONCE-, lo que significa que, en los últimos diez años, se han impulsado 81.237 puestos de trabajo, a un ritmo de más de 22 empleos diarios generados en la última década para quienes más lo necesitan.

Por otra parte, a pesar de la caída de ventas y, con ello, de ingresos, en 2020, desde la ONCE, se siguió prestando ayuda personalizada a 2.139 personas que perdieron la vista en España 2020 y que quieren seguir mostrando que son capaces.

Además se logró que 7.400 estudiantes con discapacidad visual superaran sus cursos incluidos en las aulas, 59 de Cantabria, como unos más, con un amplio despliegue de servicios sociales, educativos o culturales; y se entregaron a domicilio un total de 110 nuevos perros guía, con un nuevo modelo de trabajo con los canes y las personas usuarias adaptado a la pandemia, y que significa que en Cantabria hay ya 23 perros trabajando por las calles y plazas.

PERSPECTIVAS PARA 2021

Y respecto al futuro, el delegado telerritorial de la ONCE en Cantabria ha explicado que la organización lo encara con "ilusión y muchas ganas" y con el objetivo de que se mantengan los puestos de trabajo.

Según ha explicado, en lo que va de 2021, las "ventas están sonriendo", aunque sin llegar aún a los resultados de 2019.