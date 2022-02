La oposición censura “el fracaso” del Gobierno de Cantabria por la pérdida de los fondos europeos

Los grupos parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto (Vox) han censurado este jueves en sendas ruedas de prensa el "fracaso" de la gestión del Gobierno de Cantabria PRC-PSOE en la legislatura, y sobre todo, tras conocerse este miércoles que sus dos proyectos "estrella", el polígono del Llano de la Pasiega y la nueva sede del Museo de Prehistoria (MUPAC), no recibirán fondos europeos.

Tanto PP como Cs han denunciado que, frente "al mayor ridículo de la historia de Cantabria", a su presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), "parece no importarle" la pérdida de los fondos europeos que pretende compensar "con promesas de migajas" por parte del Gobierno de España. Y han recriminado que, en este "fracaso", "nadie asume ninguna responsabilidad", cuando la "gravedad es tan trascendental" que lo sucedido "no puede quedar impune".

Además, ambos partidos han coincidido en las grandes promesas del Gobierno acaban en incumplimientos, y han cuestionado la ayuda del Ejecutivo nacional para hacer frente a las pérdidas europeas. Por su parte, para Vox resulta "inconcebible" que si Revilla no sabía que los fondos no iban a llegar, "nadie de su equipo" le advirtiera de que los proyectos "no encajaban" en la convocatoria europea, como alertó este partido, lo que a su juicio sería "una negligencia" más grave que la pérdida de los propios fondos. Con todo, para Vox, lo decisivo es que Cantabria "carece de un modelo económico de futuro", que además deberá empezar "desde cero".

Cs ha registrado la petición de comparecencia del presidente del bipartito PRC-PSOE en el Pleno para que aclare lo ocurrido --un pleno extraordinario o una comparecencia urgente--, mientras que la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, preguntará por esta cuestión a Revilla en el primer Pleno de marzo.

PP

El portavoz del Partido Popular, Iñigo Fernández, ha afirmado que la pérdida de los fondos europeos es "la imagen del fracaso completo de esta legislatura", y "uno de los mayores petardazos en los 40 años de autonomía" por la "falta de gestión y políticas" del Gobierno PRC-PSOE. "En dos años, Revilla no ha sido capaz de presentar nada susceptible de financiación europea", por lo que ha instado al presiente a que explique "qué hace Cantabria para evitar que los fondos pasen de largo".

Según Fernández, todas las legislaturas de Revilla "empiezan y acaban igual, con grandes promesas e ideas, y una lista aún más grande de incumplimientos", y, en este caso, debería explicar por qué los proyectos no encajan y "para qué sirven los acuerdos de Revilla con Pedro Sánchez" cuando el presidente nacional "la da la espalda" al cántabro.

El popular ha lamentado que todas las comunidades han aprovechado los fondos europeos "pero Cantabria no. Cantabria no tiene Gobierno, no tiene presidente", ha censurado. La pérdida de fondos europeos es "un enorme fracaso, una imagen del fracaso de este Gobierno en esta legislatura: la legislatura ha sido un fracaso completo, con los fondos europeos pasando de largo porque no tienen encaje", ha concluido.

Ciudadanos

Para el coordinador de Ciudadanos, Félix Álvarez, que Cantabria haya perdido 200 millones de euros de fondos europeos por la "incapacidad" del Gobierno es "el mayor ridículo de la historia" de la comunidad y revela la "decadencia absoluta" en la que ha entrado la región, además de que este hecho "no puede quedar impune". "El Gobierno de Cantabria no ha tenido la capacidad para presentar dos proyectos transformadores que cumpliesen con los objetivos marcados por la Unión Europea: es el mayor ridículo de nuestra historia junto a la protonterapia, que va camino de ello", ha lamentado Álvarez.

"¿Quién miente? ¿Revilla, Calviño o Pablo Zuloaga, que sabía que el MUPAC y La Pasiega se habían quedado fuera, pero no informó al presidente?", se ha preguntado el coordinador de Cs, quien ha tachado a los líderes políticos implicados de "incompetentes o irresponsables".

Para Álvarez, la visión económica "paleta y provinciana" tanto del presidente Revilla como del consejero de Industria, Javier López Marcano (PRC), queda expuesta una vez que han señalado que "no pasa nada, ya que el Gobierno de España se va a hacer cargo tanto del MUPAC como de La Pasiega". "Eso si te los dan, los millones, porque ya tenemos experiencia en Cantabria de lo que son los compromisos verbales del Gobierno de España y del señor Revilla", ha enfatizado. "Estamos cansados de palabrería, de vendedores de crecepelo", ha sostenido Álvarez, quien se ha cuestionado "cuántas veces se pueden hacer promesas, romperlas y que no pase nada", como en el caso del AVE, los 2.000 puestos de trabajo en la mina de Reocín, el tercer carril, el tren a Bilbao, "o que Cantabria se quede fuera del Corredor del Atlántico".

Vox

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Cristóbal Palacio, ha incidido en que la pérdida de fondos europeos revela que Cantabria "carece de plan estratégico y modelo económico" para definir la comunidad de futuro que quiere ser en un plazo de 20 años y que deberá comenzar "desde cero" porque todos los proyectos existentes "son del siglo XX" y están en etapa de "decaimiento". "Cuando un modelo se ha agotado, no vale la mera gestión", ha advertido.

"Es necesario un nuevo modelo de región a más largo plazo que la legislatura, con bases elaboradas por los políticos y con el desarrollo de la sociedad civil", ha defendido Palacio, que ha reprobado los planteamientos políticos individualistas, pensados exclusivamente para la reelección o para proyectos durante el mandato de un político concreto, porque "no sirven". Finalmente ha pedido la misma implicación "de todos" que hubo para poner en marcha las leyes contra el Covid. "Tenemos que hacerlo entre todos, el Gobierno debe confiar en la oposición para ponerlo en marcha", ha dicho el diputado.