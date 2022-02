La Guardia Civil dice que las concertinas son una “decisión” del Puerto y considera que no hace falta “poner” más agentes

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha manifestado que ya se han reforzado los efectivos en el Puerto de Santander y que se está poniendo "todo de su parte" para aumentar la seguridad y evitar la entrada de polizones, por lo que considera que ya "no se trata de poner más personas, sino de que el recinto no necesite de la seguridad de tantas personas y sea seguro per se".

Gámez, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios tras presidir este miércoles en el acuartelamiento de Campogiro la toma de posesión del nuevo coronel jefe de la Zona de Cantabria, ha declinado dar su opinión sobre la polémica instalación de concertinas por parte de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) para evitar las intrusiones en el Puerto.

"Es una decisión de la APS y no opinamos sobre ella", porque le corresponde a esta institución "proveer la seguridad". "Los mecanismos, la forma y los medios que utilicen es una decisión que yo tengo que respetar y que le corresponde tomar a la APS", ha argumentado.

"Nuestra competencia es contribuir a la seguridad portuaria y dentro de esa competencia lo que le pedimos a la APS es que ponga los medios, los mecanismos que considere para que el recinto sea seguro", ha sentenciado tras señalar que desde el Cuerpo solo "contribuimos de la mejor manera posible" aportando medios personales.

De hecho, ha indicado que el Puerto cuenta con un plan de seguridad en el que "participa y opina" la Guardia Civil, y en este marco los agentes están "demostrando su efectividad", ya que frenaron el 98% de los intentos de saltos al Puerto --en el caso de Santander, normalmente son de albanos que intentan llegar a Reino Unido--.

"El año pasado más de 2.000 intentos de entrada fueron en el 98% exitosos por parte de la Guardia Civil, y esto significa que está funcionando el control que se ejerce", ha remarcado Gámez, insistiendo en que es la Autoridad Portuaria la responsable de mantener el recinto en unas condiciones de seguridad que eviten estas intrusiones.

1.200 agentes en Cantabria

Por otro lado, preguntada por la reivindicación de varios alcaldes de municipios cántabros piden más presencia de Guardia Civil en sus cuarteles, la directora general ha respondido que desde el Ministerio de Interior se está haciendo un "gran esfuerzo" para tener las plantillas "lo mejor abastecidas posible" y poder atender "a todas las cuestiones de seguridad que requiere esta tierra". Así, la cobertura de la plantilla en Cantabria está "por encima del 90% y la comunidad cuenta con más de 1.200 efectivos.

Al hilo, Gámez ha puesto en valor que "año tras año" se están incrementando las ofertas de empleo público, se lleva tres años contratando por encima de la tasa de reposición y se va a seguir con esa política "mientras sea posible", tratando de "compensar" los años de crisis en los que las plantillas "no solo no se equiparaban a la pérdida de efectivos, sino que descendían".