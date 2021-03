Los hosteleros cántabros aplauden el retraso del toque de queda pero piden aforos al 50% y levantar el cierre perimetral

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Ángel Cuevas, se ha mostrado "muy agradecido" al Gobierno regional por su decisión de retrasar hasta las 23.00 horas el toque de queda en la comunidad a partir del 17 de marzo pero ha advertido que es una medida "insuficiente" para el sector y ha pedido elevar al 50% el aforo del interior de los locales y que se levante el cierre perimetral.

Así lo ha hecho este jueves Cuevas durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Parlamento de Cantabria solicitada por los tres grupos de la oposición (PP, Cs y Vox) para informar de la situación actual que se encuentra el sector, que según ha señalado, está "arruinado", con ayudas "muy insuficientes" y que "no llegan".

La comparecencia de Cuevas se ha producido a la misma hora en que el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), y el director de Salud Pública, Reinhard Wallmann, han anunciado en rueda de prensa que a partir del 17 de marzo se retrasará el toque de queda de las 22.00 a las 23.00 horas y los establecimientos hosteleros verán ampliado su horario hasta las 22.30, no pudiendo admitir nuevos clientes a partir de las 22.00.

Cuevas ha asegurado que la decisión sobre el toque de queda "le gusta" pero considera que para que el sector es una medida "insuficiente" y cree que hacen falta acompañarla de otras decisiones. Así, el presidente de los hosteleros cántabros ha señalado que, solo con las terrazas y, desde la semana pasada, con el interior al 33% del aforo, "a día de hoy no existe negocio" para el sector en Cantabria.

Por ello, ha reclamado al Gobierno regional que, o bien se permita a los hosteleros "aperturas dignas que empiecen a aportar dinero a los negocios" --con aforos del 50%, horario hasta las 23.00 o 23.30 horas y sin cierre perimetral de la comunidad autónoma-- o que, de lo contrario, les otorgue ayudas que les permitan cubrir los gastos generales de sus negocios.

En cuanto a la petición de Cuevas de levantar el cierre de la comunidad no se va a producir por ahora ya que el Gobierno ha anunciado también hoy que se va a prorrogar en base a lo acordado ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de mantener cerradas las comunidades de cara a Semana Santa (excepto Baleares y Canarias).

Semana Santa

Sobre la Semana Santa, Cuevas no cree que las medidas adoptadas, y entre ellas las que afectan a la hostelería, vayan a servir para reducir el número de casos de COVID-19. De hecho, cree que va a haber una subida de contagios en botellones o fiestas privadas. Y es que, a su juicio, aunque la gente no pueda viajar a otra comunidad, la gente no se va a quedar en casa y "va a salir", a hacer fiestas, botellones, ir al monte y a otros sitios con lo que "no van a bajar los contagios". "Y nosotros cerrados", ha lamentado.