El IDIVAL tiene el "compromiso" de estabilizar a sus investigadores y sacará dos plazas en la OPE de 2021

El consejero reitera que en este Instituto "no ha habido ningún despido", sino que los contratos han finalizado

SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha asegurado que sin "ninguna duda" el sistema sanitario de Cantabria y el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) "tienen el compromiso de dar estabilidad a los investigadores" que acceden con contratos promovidos por el Instituto de Salud Carlos III.

"El ejemplo más claro" es que en la Oferta Pública de Empleo (OPE) del año 2021 se convocan dos plazas con la categoría de investigador dentro de la categoría A1 del Servicio Cántabro de Salud para los dos profesionales que finalizaron el año pasado su contrato, ha explicado, recalcando que en el IDIVAL "no ha habido ningún despido", sino que los contratos 'Miguel Servet' del Carlos III tienen una duración limitada.

Así lo ha señalado el consejero este martes en la Comisión de Sanidad del Parlamento, en la que también ha comparecido el director del IDIVAL, Galo Peralta.

Rodríguez ha respondido a una decena de preguntas del Grupo Popular en torno al "despido" de investigadores en el IDIVAL -tras la polémica surgida a finales de 2020 al terminarse el contrato del científico Alain Ocampo y del microbiólogo José Ramón Vivas- y a las soluciones que prevé Sanidad para estabilizar sus contratos.

El consejero ha insistido en que "no existe una política de despidos" y ha aclarado la diferencia entre "rescisión" de un contrato o "extinción", como ocurre en este caso en el IDIVAL, cuyos equipos están formados por casi 130 personas contratadas y unas 500 vinculadas con el sistema sanitario público y con la Universidad de Cantabria (UC), según Rodríguez.

Además, ha recordado que el Patronato del IDIVAL acordó que el reclutamiento de personal se hiciera a través del hospital Valdecilla y de la UC, con la intención de que tuvieran "mayor interacción" con el entorno sanitario y que no estuviesen "aislados" en el Instituto.

Por ello, "la opción de estabilización la tendrán por esta vía" de la concurrencia competitiva a través de la OPE -se ha hecho este año y "se hará en sucesivos"-, ya que "es lo que podemos ofrecer" para no contratar a los investigadores "a dedo" cuando finaliza su contrato 'Miguel Servet'.

Y tras las peticiones de la oposición en la Comisión de que se desarrolle un plan de estabilización de este personal, el titular de Sanidad ha dicho que "por supuesto" que lo hay y ha destacado que el IDIVAL, teniendo en cuenta su tamaño, es el instituto de España que más invierte en un programa de ayudas que tiene un importe anual superior al millón d euros y que dota a los investigadores de fondos para desarrollar su actividad.

Además, ha destacado que del 2016 al 2019 se incrementó su producción científica un 40% y que gracias a este organismo Cantabria es "una de las pocas instituciones sanitarias del mundo" que participa en ensayos de vacunas contra el Covd-19. Asimismo, sus investigadores han conseguido más de 35 millones de euros en fondos externos en los últimos cinco años con los que se ha contratado a más de 600 personas al año, y este 2021 por primera vez el presupuesto para el IDIVAL supera los 10 millones de euros.

Por ello, y porque cuenta con "grandes investigadores de prestigio internacional", para el consejero es "evidente que el IDIVAL cuenta con las herramientas para atraer talento a Cantabria".

"EXCELENTE BASE PARA ATRAER TALENTO"

En esta misma línea se ha pronunciado su director, que ha reconocido que cuenta con "grandes dificultades", ya que en España hay un marco laboral restrictivo "que no se ajusta a las necesidades de la investigación" y una financiación "insuficiente" y "no estable", pero también con "una excelente base para atraer talento".

También ha opinado que con las nuevas plazas de la OPE se da una "un paso importante" porque Cantabria pasará a tener personal investigador en plantilla en su sistema de salud. "Queremos ayudar a los investigadores, queremos captar talento, queremos estar en la primera liga" y "tenemos ejemplos que han demostrado que Cantabria puede", como la instalación de un laboratorio Covid o los ensayos en torno a la vacuna.

"Pocos en España lo han hecho", ha sentenciado tras recordar que Cantabria "tiene una actividad potente" para su tamaño, aunque "somos pequeñitos" y por eso "tenemos que hacer cosas distintas" y "buscar fórmulas que nos diferencien". "No podemos competir" con otros institutos españoles que son "cinco veces más grandes", ha explicado.

PLAN DE ESTABILIZACIÓN

Respecto al plan de estabilización que ha pedido la oposición, se ha mostrado de acuerdo con que "necesitamos poner mucho foco" en el talento y para ello hay que "cuidarlo, promoverlo, financiarlo, apoyarlo y pensar a futuro cómo podemos insertarlo en nuestro sistema sanitario".

A su juicio, esto pasa también por que la sociedad reconozca que la investigación es una actividad "muy relevante", y ha apostado por hacer llegar "mucho más" la actividad que desarrolla el IDIVAL opinando que no se conoce lo suficiente. Así, ha recogido la petición que le han hecho los grupos políticos de hacer una visita al centro para conocer mejor su labor, ya que ha considerado que eso ayudaría en este objetivo.

Todos los partidos han reconocido en sus intervenciones la labor de este instituto, y desde la oposición, PP y Ciudadanos han pedido que las contrataciones sean "más claras". "No se puede estar once años en un contrato Miguel Servet y luego nada".

"No queremos parches, queremos política", ha manifestado el diputado 'popular' César Pascual, quien ha formulado las preguntas al consejero y ha opinado que la solución que ha dado "suena a improvisación, a crear dos plazas para dos investigadores que se han quedado tirados". "No se puede estar once años en un contrato Miguel Servet y luego nada", ha criticado.

Tanto él como Félix Álvarez, de Cs, han remarcado que otras comunidades "han dado opciones" para que no tengan que dejar el trabajo y han destacado que "nadie va a venir a la región si puede encontrar futuro en otras" y sabe que aquí el contrato se va a acabar.

Por su parte, el PRC y el PSOE, partidos que sustentan al Gobierno regional, han defendido la necesidad de dotar de apoyo en los presupuestos a la investigación y han reconocido que hay "problemas" en el IDIVAL debidos al "encorsetamiento" de la Administración pública, como ha dicho la regionalista Ana Obregón, que ha lamentado que la sociedad conoce "muy poco" su labor.

Por último, la socialista Noelia Cobo ha reiterado que el Instituto "no ha despedido a ningún trabajador" y ha apostado por financiar la investigación partiendo de "posiciones muy débiles heredadas del brutal recorte" que se produjo "durante el Gobierno del señor Rajoy". "Hoy los mismos que avalaron aquellas decisiones se llevan las manos a la cabeza", ha respondido al PP.