Igual achaca a Ascan lo ocurrido con el contrato de basuras en Santander: “No es un capricho de la alcaldesa”

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha destacado que la situación a la que se ha llegado con el contrato de recogida de residuos en la ciudad no se debe a “un capricho de la alcaldesa”, sino, según los informes técnicos del Ayuntamiento, a que la empresa encargada de la limpieza, Ascan-Geaser, “no ha obrado profesionalmente”.

“Hemos llegado a donde hemos llegado porque la legalidad y los pasos administrativos ahí nos han llevado, no porque sea un capricho o una impresión de la alcaldesa”, ha insistido Igual este miércoles en declaraciones a los medios tras la presentación del Plan de Retorno del Talento en el Centro Cívico de Tabacalera.

Preguntada por si era necesario llegar a este punto, la regidora ha subrayado que “da igual lo que crea o lo que no crea”, ya que, en su opinión, un alcalde y una corporación municipal tiene que fijarse en los informes técnicos, y “los informes desprendían que había indicios y después pruebas de que no se estaba cumpliendo con el contrato”.

“¿Una empresa que tiene contrato con el Ayuntamiento tiene derecho a no prestar todos los servicios y pretender cobrar por ellos?”, ha cuestionado Igual, quien ha asegurado que las empresas cántabras que luchan por puestos de trabajo, arriesgan su dinero y engrosan el tejido empresarial de Cantabria tienen todo su respeto, “y Ascan también”.

Sin embargo, la regidora ha subrayado que su trabajo es “premiar a quien lo hace bien y no premiar a quien lo hace mal”, por lo que ha incidido en que siempre que haya informes técnicos “de mi padre o del empresario mayor de Cantabria” que le hagan ver que no se está ejecutando un contrato de acuerdo a la legalidad, deberá ejercer de alcaldesa. “Y eso es totalmente independiente al reconocimiento que todas las empresas, y está también, tienen de toda una trayectoria”, ha añadido.

Por ello, Igual ha reiterado que en este caso, el Ayuntamiento de Santander ha estimado que la empresa “no ha obrado profesionalmente” por unos informes, y “no por la impresión que tenga la alcaldesa”.

“Hace mucho tiempo que no me muevo por impulsos ni por fobias o amores, me muevo por ejercer mi cargo de alcaldesa con responsabilidad y también cuando me equivoco por pedir perdón, eso también es una máxima”, ha continuado la regidora de Santander, quien ha indicado que todos los informes y los avales de Consejo de Estado le hacen “ir a defender los intereses del Ayuntamiento y de los santanderinos”, porque “es un servicio que pagan y reciben” ellos.

Respecto a las sentencias de los juzgados de lo Contencioso Administrativo que anulan los conceptos detraídos por el Ayuntamiento en el pago de facturas por el servicio de basuras en materia de personal y recogida de cartón, pero confirman el resto de deducciones aplicadas, Igual ha vuelto a negar hoy que supongan “un pago extra” para el municipio.

Además, ha dicho que los procedimientos, al ser de las 16 últimas facturas, “todos son iguales y presumiblemente la sentencias todas serán iguales”, pero “no es que el Ayuntamiento las haya perdido”. También ha recordado que las sentencias no son firmes y los Servicios Jurídicos están estudiando si las recurren.

Y ha señalado que, de los seis conceptos sobre los que el Ayuntamiento ha retenido el pago, en dos no se ha dado la razón al Consistorio, en la recogida de cartón y el personal. “El juez no dice que va a ser un dinero que no recupere el Ayuntamiento, sino que siendo un expediente farragoso se lleve a la liquidación”.

“El Ayuntamiento de Santander no va a dejar de reclamar el dinero que estimamos que no tenía el personal adecuado la empresa adjudicataria y que no había que depositar en esa empresa”, ha remarcado.

Igual ha vuelto a explicar que el coste mensual del servicio de basuras con la anterior concesionaria ascendía a 1,3 millones y cuando el Ayuntamiento detectó que podía haber incumplimientos en el contrato y la empresa no facilitó información al respecto, se acordó “retener parte de ese dinero” hasta tener la información.

En este sentido, la regidora ha afirmado que ese dinero “no hay que devolverlo”, porque ya estaba consignado para la limpieza viaria, “al llegar la factura y no tener la seguridad de que todo ese dinero era de trabajos realizados, la cantidad que se estima que no está clara se retiene, pero es un dinero que nunca tiene que salir de otro sitio del Ayuntamiento porque siempre estaba destinado a la empresa”, ha precisado.