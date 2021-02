Igual considera "indignante" el abandono de las playas de Santander por parte del Estado

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), considera "indignante" el abandono que sufren las playas de la ciudad por parte del Gobierno de España, especialmente la de Los Peligros, que "parece una escombrera".

Así se ha pronunciado Igual a preguntas de la prensa sobre el estado de abandono de esta playa desde que se paralizó el espigón, un estado que ha calificado de lamentable. "La pregunta que usted se hace todavía me la hago yo en mayúsculas", ha afirmado.

La regidora considera "indignante que alguien como la Demarcación de Costas, como el Gobierno de España, tenga en ese estado las playas de Santander". Un estado de "abandono", fruto "de no querer hacer nada" y de "prometer cosas que además no son ni ciertas".

Para la alcaldesa, los santanderinos no se merecen no tener playa, ni ellos ni los turistas. Además, en los Peligros, fruto de los temporales, no hay pasarela peatonal ni ciclista. "Ya no hay absolutamente nada. Además de que parece una escombrera, con lo cual no nos merecemos esto", ha lamentado.

Igual ha explicado además que el Ayuntamiento no puede intervenir porque se trata de una obra en curso. "Es una obra que está paralizada; es como si en una obra que estamos haciendo nosotros se mete otra persona. Hay un responsable de obra y hay una obra que está ejecutándose, aunque paralizada, y no podemos meternos ahí", ha explicado.

Minizoo

Por otra parte, la alcaldesa ha anunciado que el informe de conclusiones del comité de expertos sobre el futuro del minizoo de la Magdalena se conocerá "a primeros de marzo", fecha para la que también está prevista otra reunión del comité.

Igual ha explicado que cada grupo del comité ha estado trabajando en el asunto, "cada miembro ha tenido toda la información que ha requerido", y también se han realizado visitas a la instalación.

Gasolinera y Ciudad Verde Europea

En otro orden, la alcaldesa se ha remitido al Pleno que la Corporación de Santander celebrará mañana al ser preguntada sobre su postura respecto a la gasolinera de la calle Castilla y la candidatura a Ciudad Verde Europea.

En relación a la gasolinera, ha dicho que lo que hará el Ayuntamiento es "cumplir la ley y proteger a los santanderinos", y ha avanzado que dará explicaciones de ello en el Pleno el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs).

Y respecto a si el PP apoyará la propuesta socialista de que Santander presente su candidatura a 'Ciudad Verde Europea', Igual ha dicho que no puede adelantar su postura porque "en una frase no cabe lo que mañana queremos exponer a los grupos políticos".

La regidora ha realizado estas declaraciones tras asistir a la puesta en marcha del ascensor que une Jesús de Monasterio con el Cabildo de Arriba.