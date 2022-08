Igual dice que la aplicación de medidas energéticas en Santander es “muy difícil de interpretar” y de “ejecutar”

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha señalado este martes que la aplicación de las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno de España, que entrarán en vigor este miércoles, 10 de agosto, es “muy difícil de interpretar” y de “ejecutar”.

Igual, que ha ofrecido una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Santander junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras firmar un protocolo de actuación en materia de promoción turística, ha suscrito las palabras del regidor madrileño, quien ha mencionado la “incertidumbre” del decreto y los “perjuicios” a sectores como el comercio o el turismo, que se pueden ver “castigados” con la aplicación de estas medidas.

En este sentido, la alcaldesa de Santander ha relatado varias ambigüedades que a su juicio tiene la implementación de este plan respecto a qué edificios se deben apagar y cuándo tienen que hacerlo, poniendo de ejemplo el Palacio de la Magdalena, que “es un edificio público y también una residencia de estudiantes”, o la sede de la Policía Local, “que también está en uso”.

“Es algo que realmente es muy difícil de ejecutar”, ha sostenido la alcaldesa, quien ha asegurado que aunque el Ayuntamiento se va a apagar, otros edificios o monumentos no lo harán por que estarán en uso o no aparecen en la orden.

Por otro lado, Igual ha hecho hincapié en la situación de los comercios, señalando que “llueve sobre mojado” en el sector. “¿Y quien no tiene puertas?”, “¿y quien, por cualquier cosa, no cumple porque no puede cumplir?”, se ha preguntado la regidora, quien ha cuestionado las multas que podrían recibir los comerciantes.

“Estamos en un momento en el que la sostenibilidad no es solo energética, también es económica y en viabilidad de empresas y que no se mueran empresas”, ha indicado Igual, quien ha lamentado que no se haya “hablado antes, consensuado y salido con firmeza”.