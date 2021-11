Igual dice que el Ayuntamiento desconoce el proceso judicial sobre el nombramiento de dos inspectores de Policía Local

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado hoy que el Ayuntamiento "no tiene conocimiento" sobre el proceso judicial por el presunto nombramiento irregular de dos inspectores de la Policía Local.

A preguntas de la prensa sobre la información del Diario Montañés que anuncia que un funcionario municipal ha denunciado al Ayuntamiento por el "nombramiento ilegal" de dos policías locales como inspectores del Cuerpo, la regidora ha dicho que desconoce si se trata de un caso que ya fue archivado por la Fiscalía tras una denuncia o de otro que aún no se ha notificado al Consistorio.

Sin embargo, Igual ha subrayado que todos los procesos selectivos de los funcionarios tienen unos pasos reglados y "no hay ningún político en esos procesos de selección".

En este sentido, Unidas por Santander (UxS) ha anunciado hoy pedirá información y explicaciones al concejal de Personal y Protección Ciudadana, Pedro Nalda, así como a aquellos técnicos que hayan podido participar en alguna medida en el nombramiento.

Además, la alcaldesa ha precisado que, en este caso, se trata de un proceso de promoción interna, "con lo cual, como Ayuntamiento, en este momento no tenemos conocimiento de ese proceso judicial". "Como no tenemos conocimiento, no sabemos si aquel que se archivó" o si "éste es otro" caso, ha manifestado, asegurando que en el Ayuntamiento se pronunciarán al respecto "cuando tengamos conocimiento de ello".

Igual ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa tras reunirse con representantes de Unión Profesional (UP) Cantabria.