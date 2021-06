Igual dice que el Ayuntamiento no puede entrar en la publicidad los locales que se anuncian como 'botellódromos'

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha afirmado hoy que el Ayuntamiento no puede entrar en las campañas de publicidad de los locales, incluidos los que se anuncian como 'botellódromos', siempre que respeten la legalidad.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre si el Ayuntamiento tiene pensado denunciar o adoptar algún tipo de medida sobre una discoteca de Santander que se anunció como 'botellódromo' en una fiesta por el fin de los exámenes de la EBAU.

"El Ayuntamiento de Santander nunca se mete en las campañas de promoción o de publicidad, o en cómo cada empresa quiera captar a sus clientes", ha respondido la alcaldesa, para quien, si bien el botellón "no es una práctica saludable", sin embargo, "cada empresa puede hacer un llamamiento. Otros hacen un descuento en su producto, pero es que el producto de un bar de copas son las copas", ha dicho.

También ha matizado que el botellón es ilegal en la calle, pero "no tiene nada que ver" con que "dentro de una discoteca hagan cualquier campaña de promoción o publicidad para tener clientes". "Entonces, me parece que, incluso, hasta botellón está mal llamado", ha sostenido.

Preguntada respecto a que un establecimiento haga ese tipo de llamamiento, Igual ha señalado que "la libertad de cada una de las empresas en su producto está en el precio, en la campaña de promoción o publicidad, o está en cómo quiera captar sus clientes".

"Siempre y cuando sea con la legalidad, ¿en un bar de copas se venden copas? Sí. ¿Cómo se captan a los potenciales consumidores de copas?. Pues a mí lo que me preocupa es que sean mayores de edad, que cumplan el horario de la licencia y que no generen molestias a los vecinos. No entro en cómo hacen su campaña de publicidad, pero ni en un bar de copas, ni en restaurante, ni en una tienda de ropa", ha declarado.

CIERRE DEL INTERIOR DE LA HOSTELERÍA

Por otra parte, la alcaldesa ha dicho que teme que los nuevos brotes de Covid detectados en los últimos días, fundamentalmente a consecuencia de fiestas, pueden llegar a cerrar el interior de la hostelería en Santander.

Cuestionada sobre este asunto y si ha hablado de ello con la Consejería de Sanidad, Igual ha dicho que "teme" que en Santander se pueda llegar a esta situación porque "una cosa es que todos estemos deseando que, poco a poco, nos quiten restricciones, pero todos somos conscientes de que esas restricciones serán más o menos rápidas, más progresivas o menos paulatinas, si los números nos acompañan".

"Si por una mala práctica no nos acompañan los números, es algo que revierte en toda la ciudad y nuevamente, en la economía. Entonces, estamos totalmente de acuerdo en que las restricciones cada vez sean menores, pero eso debe de ir acompañado por la máxima responsabilidad", ha subrayado.

"Si nos estamos quejando de que no nos dejan entrar en un bar y cuando nos dejan no nos comportamos como debemos... Pues ya sabemos cuál es la solución: mañana no podrás entrar en un bar. Entonces, pido responsabilidad", ha solicitado.

En cuanto a si ha hablado con la Consejería de Sanidad o con la Dirección General de Salud Pública sobre la situación de Santander, la alcaldesa ha reconocido que el departamento de Reinhard Wallmann "nunca me pregunta, ni me comenta, ni me llama".

"Yo llamo a Salud Pública y me atienden fenomenalmente cuando tengo una duda o algún tema que comentar, pero a mí nunca me llaman para que me entere yo antes de leer los periódicos. Es la práctica habitual. Nunca ha pasado", ha revelado.