Igual dice que con dos maneras de calcular la plusvalía "todo se retrasa y se complica"

SANTANDER, 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha considerado que "todo se retrasa y se complica" con las dos opciones para determinar la cuota tributaria que recoge el Real Decreto-ley aprobado hoy por el Gobierno para adaptar la plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional.

El Consejo de Ministros ha aprobado que los ciudadanos puedan optar por calcular el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes o por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.

A preguntas de la prensa al respecto, Igual ha reconocido que no tenía noticia del decreto pero ha recordado que "todos los alcaldes de España de todos los partidos" han pedido "certeza o seguridad jurídica", además de un fondo que palíe esa falta de ingresos a los ayuntamientos tras la anulación de la plusvalía.

Las dos posibilidades aprobadas hoy llevan a Igual a concluir que "cuando la solución es más ambigua, más incertezas da", por lo que ha pedido al Gobierno "que nos digan cómo calcular" el gravamen, porque la plusvalía "es crucial para poder sostener los ayuntamientos, ya que es un ingreso corriente y se destina a gasto corriente".

De ahí que su anulación por el Tribunal Constitucional "ha hecho un roto a todos los ayuntamientos de todos los partidos políticos" y por eso "todos los alcaldes de cualquier partido" están pidiendo al Gobierno una solución.

Pero "si con la solución volvemos a las ambigüedades, si hay dos maneras de calcular, entonces todo se retrasa y todo se complica", ha valorado la regidora, que ha insistido en pedir "certezas". "Por favor, a los españoles que no nos den más ambigüedades: senda recta y paso firme", ha reclamado al Ejecutivo central.

Cuestionada sobre el hecho de que, con la nueva normativa, los ayuntamientos podrán rebajar hasta un 15% el valor castastral del suelo, Igual ha asegurado que el de Santander "estará al lado de los santanderinos", si bien no ha querido pronunciarse "sin saber qué le suponía a un santanderino ese margen, quién dispone ese margen y en base a qué se puede decidir sobre el margen. Todo eso es volver atrás", ha considerado la alcaldesa, para quien "tanta opción, tanto porcentaje y tanta manga ancha lo único que hace es generar más inseguridad".

Por otra parte, la regidora, que no tiene constancia de desde el 26 de octubre --cuando se conoció la sentencia del Constitucional-- haya aumentado el número de recursos relacionados con la plusvalía, ha afirmado que el Ayuntamiento presentará los presupuestos para 2022 "cuanto antes", aunque ahora "hay un parón" y "ya vamos tarde".

Al respecto, ha recordado que la modificación se introdujo cuando Santander ya había aprobado las ordenanzas fiscales para el próximo año y si hubiera sabido "que este ingreso puede bailar, a lo mejor habíamos concebido las ordenanzas de otra manera".

Finalmente ha reprochado que no se haya convocado la Comisión Nacional de Administración Local, como pidió la Federación Española de Municipios y Provincias ni tampoco una junta extraordinaria de la FEMP, que también se solicitó.

"Sería bueno que nos tomen un poco en cuenta", ha denunciado Igual."Yo bajo a la calle y me puede preguntar una señora: he vendido el piso, ¿qué hago?. Y le tengo que decir, no lo sé... Pues también un poco de atención, no a la alcaldesa de Santander, a los 8.200 alcaldes que para eso tenemos la Federación Española de Municipios y Provincias", ha concluido.

Igual ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa tras reunirse con representantes de Unión Profesional (UP) Cantabria.