Igual dice que la propuesta de Zuloaga para La Remonta contradice el acuerdo del Pleno de Santander y del PSOE local

La alcaldesa de Santander y candidata a la reelección por el Partido Popular, Gema Igual, ha opinado que la propuesta del secretario general del PSOE de Cantabria y candidato a la Presidencia, Pablo Zuloaga, de construir entre 1.000 y 1.500 viviendas en La Remonta, va en contra del PSOE de la ciudad y del Pleno de Santander, que acordó, con el voto a favor de los socialistas, que la transmisión de esos espacios del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento se vincule al desarrollo de un gran parque urbano de uso público.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa después de que Zuloaga haya apostado, este miércoles, por aprovechar la “extraordinaria oportunidad” que supone el anuncio del Gobierno central de construir nuevas viviendas públicas en terrenos del Ministerio de Defensa para hacer lo propio en la finca de La Remonta.

Una propuesta que, ha recordado la alcaldesa, “va en contra de lo que el Pleno del Ayuntamiento de Santander ha acordado con el voto a favor del PSOE”. “Será el PSOE de Zuluaga el que anuncie esto, pero no el PSOE de Casares en el Congreso ni del portavoz del Grupo Socialista aquí en el Ayuntamiento”, ha manifestado.

La regidora ha señalado que, tras el acuerdo del Pleno de destinar los terrenos de La Remonta a un parque público, el Ayuntamiento está trabajando con el Ministerio de Defensa “para una cesión gratuita de esos espacios, para que sean un parque público, y las dotaciones que ya hay del Ministerio se puedan utilizar para edificios públicos también”.

“Entonces, lo que va Zuloaga es en contra de su propio partido a nivel municipal”, ha reiterado Igual.

La alcaldesa ha atribuido la propuesta al “conteo de miles y miles de viviendas que estamos estos días oyendo de boca de Pedro Sánchez, que ni entre ellos se ponen de acuerdo” del número “ni dicen ni cómo, ni cuándo, ni dónde” se ubicarán. “Y presumo que puede ser más de esto”, ha opinado.

Además, la candidata popular ha subrayado que, “sin conocer ni querer conocer las discrepancias o por lo menos las diferencias de criterio que hay en el PSOE en este caso”, al PP “nadie nos tiene que decir” en materia de viviendas de protección oficial “porque vamos con el aval de 1.200 viviendas que ya se han construido con el Partido Popular al frente de este Ayuntamiento”.

“Y tampoco tenemos que prometer ahora en campaña viviendas, porque ya se han anunciado 300 VPO en el sector 1 y 55 en la antigua cárcel”, ha recordado.

Sin embargo, Igual no ha respondido a la cuestión concreta de si el PP seguirá apostando por crear un parque en La Remonta o le parecería bien que se construyeran viviendas allí.

“Lo que no me parece bien es que no se den plazos; lo que no me parece bien es, como he dicho en campaña, que otros partidos están, sin ningún respeto, hablando de ideas y ocurrencias, mientras que el Partido Popular habla de proyectos”, ha contestado.

“Proyectos son 300 viviendas en el sector 1, en donde ya se está haciendo la urbanización, con un plazo de 18 meses..., y mientras ya tenemos seis empresas de arquitectura que ya tienen el diseño y el encargo de esos edificios de protección oficial. Eso es un proyecto: saber cuándo, dónde, quién lo está diseñando y en qué plazos; y el resto son ocurrencias o ideas”, ha concluido la alcaldesa a preguntas de la prensa durante su asistencia a la conmemoración del Día del Niño en la Plaza del Ayuntamiento.