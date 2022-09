Igual niega que las sentencias sobre las facturas de basuras supongan “un pago extra” a Santander

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha negado que las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 1 que anulan los conceptos detraídos por el Ayuntamiento en el pago de facturas por el servicio de basuras en materia de personal y recogida de cartón, pero confirman el resto de deducciones aplicadas, supongan “un pago extra” para el municipio.

Además, ha subrayado que estas sentencias no son firmes “y los Servicios Jurídicos están estudiando si las recurren”, así como que “no debilitan” el haber resuelto el contrato con la UTE Ascan-Geaser Cuida Santander.

A preguntas de la prensa sobre estas cuatro sentencias, que se refieren a otras tantas facturas mensuales en los años 2020 y 2021, Igual ha recordado que el coste mensual del servicio de basuras con la anterior concesionaria ascendía a 1,3 millones y “cuando empezamos a detectar que podía haber incumplimientos en el contrato” y la empresa no facilitó información al respecto, se “acordó retener” unos 200.000 euros mensuales en las últimas 16 facturas.

En este sentido, la regidora ha precisado que “ese dinero no era del Ayuntamiento, debía de ser su destinatario la empresa que limpiaba la ciudad, pero ante las dudas de que estuviese limpiando por ese importe, se retuvo ese dinero”.

Igual ha señalado que, de los seis conceptos sobre los que el Ayuntamiento ha retenido el pago, se anulan dos, la recogida de cartón y el personal, “en donde (el juez) no dice que no había que haber detraído ese dinero. Lo que dice es que el expediente es farragoso y que, en tal caso, eso se lleve a la liquidación”.

La alcaldesa ha insistido en que la UTE “no era facilitadora de información” por lo que el Ayuntamiento decidió “por prudencia” retener un dinero “para después tener que dárselo o no”, y ha sido posteriormente, cuando el personal y la maquinaria pasaron a la nueva adjudicataria, PreZero, cuando “se pudo detectar que faltaba personal, pero no está acreditado en este expediente”.

“Con lo cual, hasta que no llegó el traspaso no hemos podido saber fehacientemente que faltaba personal ni maquinaria”, ha señalado.

Ahora, conocidas las sentencias, la regidora ha negado que el Ayuntamiento tenga que “pagar extra” y que haya que “devolver” el dinero porque “es un dinero que, estando destinado para la empresa adjudicataria, no se pagó por no tener toda la información y ahora hay que pagar parte”.

Además ha indicado que se trata de sentencias que no son firmes y que los Servicios Jurídicos municipales están “valorando” si recurrir.

Y ha sostenido que el Ayuntamiento ni ha “perdido” ni el juez “nos quita la razón” sobre el personal y el cartón. “Lo que dice -lo mismo que decíamos nosotros- es que en aquel momento no tenemos toda la información”.

Asimismo, ha asegurado que las sentencias no “debilitan” la resolución del contrato porque “ninguna de estas dos razones son la causa de resolver el contrato”, medida avalada por el Consejo de Estado, ha recordado.

“Ante lo fácil, que es lo que dice la oposición, que hemos perdido, que nos han quitado la razón y que es un dinero que a ver de dónde le sacamos ahora, pues yo digo que no hemos perdido, que ha sido una interpretación en la que estamos de acuerdo -el expediente es farragoso-, que no es un dinero que haya que sacar ahora sino que estaba destinado y retenido para la adjudicataria, y que no tienen nada que ver estos conceptos con la fortaleza que pueda tener la resolución del contrato”, ha resumido.

Igual también ha considerado que es “bueno” que las sentencias sobre las facturas estén saliendo “en cascada” porque “así agilizan sucesivos procedimientos, como el de la liquidación, porque de ahí saldrá un criterio”.