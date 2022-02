El Ayuntamiento de Santander inicia la constitución del Tribunal Económico Administrativo con 19 años de retraso

El equipo de gobierno municipal ha iniciado el proceso de constitución de un Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM), con 19 años de retraso, tras recibir una sentencia de un juzgado, recurrida ante el Tribunal Supremo, que pone en cuestión la recaudación municipal al no existir este organismo para recurrir. La existencia del TEAM está regulada desde 1987 pero fue una ley de mejora de la legislación local en 2003, la que dio un plazo de seis meses al Consistorio para hacerlo. También el Reglamento interno municipal lo contempla. Sin embargo, según el Partido Popular, no se ha creado hasta ahora porque supondría un coste económico, hay sentencias que avalan el proceder municipal y el ciudadano puede utilizar el mecanismo de recurso de reposición para discrepar.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), no cree que peligre la recaudación municipal desde 2003 porque el Ayuntamiento no haya constituido el TEAM, ya que hay sentencias, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) como del Tribunal Supremo, que avalan la actuación municipal.

La regidora se ha pronunciado así sobre una noticia de El Diario Montañés, según la cual la recaudación municipal desde 2003 podría estar en peligro porque el Ayuntamiento no ha constituido el TEAM, cuya creación se contempla en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento (ROF) aprobado ese año, y lo que podría suponer una indefensión jurídica de los santanderinos.

Una constitución en la que se ha comenzado a trabajar ahora y que no se ha hecho hasta el momento, ha explicado Igual, porque no se ha visto la "urgencia" de hacerlo, ya que se considera que "no hay indefensión para los santanderinos", y por el coste económico que supondría.

Igual ha explicado que, además de que "la ley no daba un plazo" para la creación del tribunal, no se ha constituido porque "no se ha sentido la necesidad" porque, sin tenerlo, "no se creaba ninguna indefensión para los santanderinos porque tenían otros mecanismos sustitutivos, como el recurso de reposición" y porque supondría un coste económico "para algo que ya se está haciendo de manera interna".

Pero, sobre todo, no se ha creado porque "estaba santificado" por tribunales, el TSJC y por el Tribunal Supremo, que en sus sentencias indicaban que había que crear el TEAM, "pero que no teniéndolo, no hay indefensión porque hay otros mecanismos", ha relatado la alcaldesa.

"Si los juzgados dicen eso en sentencias varias, el TSCJ y el Supremo también, el Ayuntamiento no ha sentido la urgencia de hacerlo, ya que hay otros mecanismos para que no se cree indefensión en los santanderinos y además es un gasto económico", ha resumido.

Ciudadanos

El portavoz del equipo de Gobierno y de Ciudadanos, Javier Ceruti, no ha querido pronunciarse hasta no tener la documentación pero ha dicho que espera "por el bien del Ayuntamiento" que no haya un "problema grave" para la financiación municipal.

PSOE

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha afirmado que el PP y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, "están poniendo en riesgo la estabilidad económica y la viabilidad" del Consistorio.

"La situación es realmente preocupante. Están en el aire decenas de miles de euros, la recaudación municipal desde 2003 y la posibilidad de que tanto empresas como vecinos de nuestra ciudad inicien reclamaciones en cascada por el cobro indebido de los impuestos, multas y las tasas municipales", ha subrayado.

El PSOE ha solicitado una Junta Extraordinaria de Portavoces con el objetivo de "exigir las explicaciones pertinentes al PP ante la situación de inseguridad jurídica en la que han situado al Consistorio y conocer qué piensan hacer al respecto".

El portavoz socialista ha recordado que Santander es la única capital española que no tiene en marcha el TEAM, y que en 1987 la Ley de Régimen Local obligaba a crear este órgano a los municipios con más de 250.000 vecinos, o aquellas capitales de provincia de más de 175.000. Además, hace casi 20 años, en 2003, el Ministerio de Hacienda concedió seis meses a todos aquellos ayuntamientos que no habían cumplido con la ley de 1987 para que se pusieran al día, "algo que el Ayuntamiento de Santander ha vuelvo a ignorar, colocando a todos los vecinos en una situación muy complicada", ha destacado. Fernández ha asegurado que el propio Reglamento de Funcionamiento del Ayuntamiento contempla la creación de este Tribunal, ya que cuestiones como las ordenanzas fiscales deben contar con un informe de este organismo.

PRC

El portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, ha recordado al equipo de Gobierno PP-Ciudadanos que los populares rechazaron en 2017 crear el Tribunal Económico Administrativo municipal (TEAM), cuestión que ha acometido ahora el Consistorio. Fuentes-Pila ha recordado propuesta que fue aceptada por los grupos de la oposición y que contó con el rechazo del PP y la abstención de los por entonces representantes del grupo Ciudadanos.

La citada moción, llevada a la cámara plenaria por iniciativa de Santander sí Puede, argumentaba que el Ayuntamiento llevaba por entonces "más de 14 años incumpliendo la ley", ya que la ley 57/2003 de medidas para la modernización del régimen local (LMMGL) introdujo un artículo para que los municipios de gran población, entre ellos Santander, contasen con órgano especializado, un tribunal, para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en materia de tributos e ingresos de derecho público.

Pero, además, argumentaba que no solo no se estaba cumpliendo dicha ley, sino que se había incumplido lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, que disponía la creación de un Tribunal Económico-Administrativo Municipal.

Unidas por Santander

Unidas x Santander (UxS) considera que la "injustificable" falta de desarrollo en Santander de un Tribunal Económico Administrativo puede poner en "un riesgo enorme" a los servicios públicos municipales. El edil Miguel Saro ha advertido que, en caso de que el Tribunal Supremo entienda que no hay ninguna justificación para la ausencia de este tribunal en la capital cántabra, "por todos los acuerdos plenarios aprobados en los últimos trece años, podría llevar a que cualquier actuación de gestión tributaria que no fuera firme porque hubiera sido impugnada podría ser declarada nula".

Ha señalado que ello implica que dicho ingreso público que se hubiera liquidado no puede ingresarse en las arcas del Ayuntamiento de Santander. "Esto causaría una crisis en los servicios públicos municipales de un tamaño imposible de prever, haciendo que cayeran las cuentas de este ejercicio y de los siguientes", ha indicado.

Vox

El concejal de Vox en Santander, Guillermo Pérez-Cosío, ha criticado la "resistencia" del PP a crear órganos municipales "necesarios" como el Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) y ha alertado de las consecuencias que puede tener "no haberlo creado a tiempo", como la posible devolución de tasas, impuestos y multas desde 2003.nero en ayudas a otros países".