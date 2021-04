Igual pide al PSOE "pruebas" de sus acusaciones contra la retirada de los diques

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha pedido este lunes "valentía" en relación al conflicto de los espigones y "que haya pruebas detrás de las acusaciones", en alusión a la denuncia del PSOE de que el PP estaría "movilizando" firmas para la nueva plataforma contraria a la retirada de los diques de las playas de la Magdalena.

"Me gustaría pedir a todos valentía y cuando hay acusaciones que haya pruebas y mientras no haya pruebas pues será el papelón que le toca al PSOE defender en este momento, después de una reunión de la Mesa de la Bahía, en donde efectivamente vuelve a quedar en pie que si no se actúa nos vamos a quedar sin playas", ha dicho.

Así lo ha señalado Igual a preguntas de la prensa después de que el concejal del PSOE, Daniel Fernández, denunciara este fin de semana que el PP está "asesorando, aportando y movilizando" firmas a favor del manifiesto de la nueva plataforma contraria a la retirada de los diques de las playas de la Magdalena, y lo está haciendo "desde el Ayuntamiento, en contra del mandato del Pleno y de la posición oficial" de la propia alcaldesa.

Cuestionada por dicha plataforma, Igual ha asegurado que no ha mantenido ningún contacto con sus integrantes ni existe ninguna solicitud de reunión a día de hoy. "No conozco de primera mano la petición o los objetivos que tienen", ha apuntado la alcaldesa, que ha dicho que estará "encantada" de recibirles si piden cita.

En relación con las críticas de los socialistas, ha señalado que lo que pide "es valentía, que se digan las cosas claras si tienen algo que decir".

Además, en la rueda de prensa de presentación del programa 'Aparejo', Igual también ha pedido información sobre el expediente de retirada de los diques. "Que nos digan cuál es ese expediente que ya ha comenzado de la retirada de los espigones, qué plazos, en qué fase está y cuáles son los tiempos", ha reclamado.

Asimismo, ha vuelto a exigir a Costas el relleno de las playas "como venía haciendo hasta ahora", y ha insistido en que "nos estamos quedando sin playas en Santander. "Lo que queremos es tener playas", ha recalcado.

En este sentido, ha recordado que las playas no son solo un lugar de ocio y un recurso turístico "que conlleva economía" para Santander, sino también "un área de protección para la ciudad", ha valorado.