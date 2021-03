Igual reclama un "punto neutro" entre la salud y la economía ante el posible adelanto del cierre en Semana Santa

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha vuelto a reclamar que se "intente ese punto neutro entre la salud, siendo lo principal, y el seguir manteniendo la economía" en relación a las restricciones que se plantea Sanidad de cara a la Semana Santa, como el adelanto del cierre del comercio no esencial, incluida la hostelería, a las 20.00 horas.

Cuestionada por esta medida concreta que ha lanzado el Ministerio de Sanidad de cara al Consejo Interterritorial de Salud que se celebra esta tarde, la regidora ha reiterado su "respeto absoluto" por las decisiones de las autoridades sanitarias, pero también su petición de buscar un equilibrio entre la salud y la economía, primando la primera.

Al respecto, Igual, que hoy ha presentado el II Plan de Choque de Santander, dotado con casi 60 millones de euros, para afrontar las consecuencias de la pandemia, ha incidido en que este tipo de medidas son necesarias por el cierre de la actividad. "Porque hay restricciones, porque estamos cerrados, porque las fronteras están cerradas tenemos que poner nosotros estos 60 millones de euros, solo nuestros, encima de la mesa", ha enfatizado.

"No digo que estén bien o mal hechas esas restricciones, pero que el Gobierno central conozca que fruto de sus actuaciones --y si bien hechas están, nada que decir--, con esa solución de cerrar antes, otras administraciones más cercanas a los ciudadanos conocemos que más comercios van a necesitar nuestra ayuda".

Por eso ha pedido al Gobierno de España "sensibilidad para pensar en ambas cosas. "Que tenga encima de la mesa también esta otra carga que es para nosotros la recuperación económica o el descenso en la economía de las ciudades", ha reclamado.

Vacunación

Los medios también han preguntado a la alcaldesa por la "sensación" que le produce el proceso de vacunación, que ha tachado de "incierta, insegura, mala".

"Porque la gente ahora está pensado por qué me dan esta vacuna, si es la buena, si es la mala; por qué la han paralizado, cuándo me va a llegar, y ahora si tengo miedo me tengo que vacunar por obligación porque sino me quedo la última y ya no me llaman...".

Y es que en opinión de Igual, "nadie tiene certeza en el proceso de vacunación". "Yo, en cuanto me llamen, pongo el brazo, pero lo que se está generando en la sociedad es que hay vacunas buenas y malas, que me dicen cuando llegan y luego no me dicen...".

En este sentido se ha referido a los retrasos en el calendario de vacunación, pues inicialmente se mantuvo que el 70% de la población estaría inmunizada antes del verano y ahora que será en verano.

Y ha advertido que para la economía de Cantabria es "muy diferente que el 70% esté (vacunado) en junio a que lo esté en 20 de septiembre".

Todas estas cuestiones generan "muchas dudas e incertidumbres", si bien la alcaldesa ha hecho un llamamiento "a todos a que se vacunen porque ahora es la única solución que tenemos encima de la mesa".