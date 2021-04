Igual teme que el Gobierno de España "quiera hacer caja" con La Remonta

Considera que "no es justo" pagar a quien tiene "semiabandonada" la finca

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), considera que "no es justo" que el Ayuntamiento tenga que pagar al Ministerio de Defensa por los terrenos de la finca de La Remonta, que tiene "semiabandonada", y en este sentido ha expresado su temor de que el Gobierno de España "quiera hacer caja" con la cesión.

"Si yo pido algo para sacar provecho, justo es que pague por ello, pero si yo pido algo para hacer un parque público e invertir dinero, que es como se hizo en el otro parque --los 95.000 metros cuadrados nos los dieron gratis, a nosotros nos costó la inversión de hacer un parque bonito--... Hombre, pagar ahora a quien lo tiene en desuso, semiabandonado, para que los santanderinos puedan entrar, pasear y disfrutarlo, pues creo que no es lo justo".

Así se ha pronunciado la alcaldesa a preguntas de la prensa después de que el Congreso de los Diputados ha apoyado hoy, con 316 votos a favor y 25 abstenciones, la propuesta del diputado nacional del PRC, José María Mazón, para transferir la titularidad de La Remonta al Ayuntamiento de Santander con el fin de crear un gran parque público; una transferencia que no puede ser gratuita, según ya manifestó la ministra de Defensa, Margarita Robles (PSOE).

En este sentido, Igual ha sostenido que "en estos momentos, las administraciones no estamos para hacer caja de otras administraciones", al tiempo que ha reprochado al Gobierno de España no transferir los fondos que recibe por la pandemia de coronavirus a los ayuntamientos.

"Los ayuntamientos no hemos recibido ni un euro del Gobierno de España y encima van y nos piden; lo que nos faltaba". "¿Yo le pido que me ayude por la crisis y el Covid y me pide dinero por dejar La Remonta para que entren los santanderinos?. Pues no, no me parece lo más lógico", ha comentado la alcaldesa.

Con todo, ha hablado de "prudencia" hasta conocer la "cantidad de partida" sobre la que negociar. "Primero lo estudiaremos, pediremos una reunión y conoceremos esa situación de partida", ha dicho.

"Para nosotros es importante que los asuntos de Santander se traten en el Congreso de los Diputados y efectivamente, lo que hemos tratado es de que no quieran hacer caja con las cesiones que el Gobierno de España pueda hacer en Santander", ha indicado.

Igual ha subrayado que esa ha sido "desde el primer momento" la postura del Ayuntamiento de Santander, que quería la cesión gratuita de la finca, como así fue en el casos de las naves de la Fundación Enaire o el comienzo de la tramitación de la cesión del Palacio Cortiguera --en época del exalcalde y exministro Íñigo de la Serna, ha recordado-- "y cuando ha cambiado el Gobierno, todo es a base de hacer caja", ha denunciado en alusion al Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos que lidera Pedro Sánchez.

"El Palacio Cortiguera tiene un precio y estamos luchando por ello, y en La Remonta, pues también quieren una compensación, bien sea económica o bien sea urbanística", ha remarcado.

La regidora ha explicado que, ante la próxima caducidad de la cesión de los 95.000 metros cuadrados de La Remonta que ahora son un parque, el Ayuntamiento se dirigió a Defensa "para conocer sus planes" de cara a "renovarlo" y saber "qué futuro tenía el resto, porque también puede ser un buen recurso para un pulmón verde en Santander".

La alcaldesa ha referido que el Ministerio dijo que cedería los 95.000 metros cuadrados por otros cinco años "improrrogables" y respecto al resto, que "tendríamos que hablar porque no puede ser gratuita" la cesión. El acuerdo económico se tendrá que cerrar en un plazo de dos años porque sino se produciría la expropiación "a precio es a suelo urbanizable, no como está ahora (rústico), que es más barato".

El Ayuntamiento está estudiando "todos esos condicionantes" pero quiere conocer "de qué punto partimos. Porque no es lo mismo que nos pidan una cantidad simbólica que estaríamos dispuestos a pagar y además agradecer" que una "desorbitada".

"Lo que se está poniendo encima de la mesa es: lo tienes cerrado y se te está deteriorando, déjalo abierto. No para que nadie se enriquezca, sino para uso y disfrute de los santanderinos", ha defendido.