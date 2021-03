Santander construirá un dique de contención de un metro de alto que proteja el barrio de Santiago el Mayor de inundaciones

El Ayuntamiento de Santander va a construir, con implicación de otras instalaciones, un cavallón de un metro de alto que actúe de muro de contención de las crecidas de las aguas que inunden el barrio de Santiago el Mayor, como ocurrió el pasado mes de diciembre.

Esta es una de las opciones de la batería de medidas que le ha recomendado al Consistorio el Instituto de Hidráulica, el cual acaba de hacerle entrega de un informe sobre las inundaciones acaecidas en diciembre, informe que ha costado 20.600 euros, sin incluir IVA.

La alcaldesa Gema Igual se ha decantado por esta opción a largo plazo que ofrezca seguridad a los vecinos ante fenómenos del cambio climático cada vez más frecuentes, como lluvias torrenciales. El cavallón recorrerá todo el margen del barrio en su confluencia con la ría de Raos, que desemboca en la bahía.

En diciembre de 2020, llovió en Santander lo que no había llovido en un mes desde que se tienen registros. El barrio de Santiago el Mayor, al igual que el área de Nueva Montaña se encuentra en zona inundable y por lo tanto susceptible de queda anegada en cuanto se producen lluvias torrenciales, máxime cuando pueden coincidir con mareas vivas. Una de estas condiciones se dio el pasado 8 de diciembre: Tras varios días de lluvia, se produjo una tormenta torrencial que desbordó el agua acumulada de días antes y anegó el barrio. Entre el 1 y el 10 de diciembre se registraron 204 litros por metro cuadrado de precipitaciones en el área de Santander. Según los vecinos de Santiago el Mayor, no había llovido así desde hacía 60 años. Pero no es descartable que se convierta en habitual.

Santiago el Mayor se encuentra próximo a la ría de Raos y a las marismas que conforman balsas del agua por debajo del nivel del mar, lo que hace que se hayan regulado por compuertas. Sin embargo, esto no siempre se va a mantener así. Los rellenos que se han producido han reducido la superficie de embalsamiento de agua e impermeabilizado el terreno lo que favorece la escorrentía de agua de lluvia. Por si esto fuera poco, una de las consecuencias del cambio climático es que el nivel del mar se elevará medio metro en 2100 lo que hará inservible los actuales sistemas de canalización y desagüe.

Otras opciones que el estudio del IH propone sobre la limpieza de las infraestructuras y canalizaciones existentes, un trabajo que ya se ha realizado y continuará; construcción de una nueva tubería de desagüe que prevea ya la elevación paulatina del nivel del mar; crecimiento de la bolsa de agua, mediante la recuperación de terrenos que fueron objeto de rellenos en el pasado; eliminación de barreras; y construcción del citado dique o cavallón.

El IH ha establecido que, como las previsiones de cambio climático apuntan a un aumento del nivel del mar que va a reducir en un 21,5% la capacidad de desagüe de la ría ante unas precipitaciones intensas y, para evitar que en un futuro vuelva a inundarse el barrio, es necesario articular dichas actuaciones.

Este miércoles la alcaldesa tiene intención de exponerles a los vecinos de Santiago el Mayor el dictamen de las inundaciones y las propuestas de solución. paralelamente, el Ayuntamiento de Santander está en contacto con otras administraciones, como la Demarcación de Costas y la Demarcación de Carreteras, para cofinanciar los trabajos. También se está en contacto con la Fundación Naturaleza y Hombre que gestiona las Marismas. El Ayuntamiento ha dado un mes al resto de administraciones para decidir su implicación en las actuaciones establecidas en el estudio.