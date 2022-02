Industria convoca 900.000 en ayudas para emprendedores y las abre a nuevos sectores

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, adscrita a la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, ha convocado la línea de ayudas EMPRECAN PLUS, destinada a emprendedores y empresas de nueva creación, con una dotación de 900.000 euros.

Esta convocatoria, que se abre por primera vez a nuevos sectores de actividad, cubre gastos de constitución, puesta en marcha, activos fijos y formación, hasta un máximo de 55.000 euros de ayuda por solicitante.

Estas subvenciones están dirigidas a autónomos o empresas que hayan iniciado una nueva actividad económica con posterioridad al 1 de julio de 2020.

El programa EMPRECAN PLUS, tradicionalmente orientado al sector industrial y servicios auxiliares, incorpora como novedad nuevos ámbitos de actividad, como por ejemplo los servicios administrativos, actividades sanitarias y de servicios sociales. También actividades auxiliares a la educación, así como artísticas, recreativas y de entretenimiento.

La convocatoria se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), y el plazo de solicitud estará abierto hasta el 15 de junio a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Javier López Marcano, ha explicado que el objetivo de este programa es favorecer la creación de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de pymes de reciente creación. De hecho, a través de la convocatoria de 2020 de EMPRECAN, SODERCAN impulsó la creación de más de un centenar de nuevas empresas a las que concedió ayudas por importe de algo más de 700.000 euros (701.391,59).

López Marcano ha destacado que la incorporación de nuevas empresas a al tejido empresarial regional es "un pilar básico para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía", dentro de la "prioridad" de SODERCAN de apoyar al tejido productivo, especialmente a los emprendedores, pequeñas y medianas empresas, y minimizar el daño ocasionado por la crisis sanitaria, para que la recuperación económica se produzca "lo antes posible".

El consejero ha señalado que SODERCAN, como agencia de desarrollo regional, "tiene en su ADN la promoción de la actividad emprendedora y ayudar a que ninguna oportunidad empresarial se quede sin apoyo para su materialización".

A través del programa EMPRECAN, SODERCAN pone a disposición de quienes quieren emprender un servicio de asesoramiento que va desde la identificación de la oportunidad de negocio y validación de la idea a través de la elaboración de un plan de empresa, hasta la creación de la empresa y su posterior consolidación.

De esta forma, SODERCAN pone a disposición de las personas emprendedoras el conocimiento y experiencia de su equipo de técnicos, mentores/tutores, para facilitar la reflexión y maduración de su modelo de negocio, y que acompañan al equipo emprendedor durante los primeros años de su andadura empresarial.

Estas acciones de asesoramiento se ven reforzadas con una batería de ayudas financieras que abarcan desde las subvenciones y préstamos para la adquisición de activos fijos y hacer frente a los gastos iniciales de puesta en marcha, hasta el apoyo para la contratación indefinida de trabajadores y trabajadoras.

Cuatro líneas de ayudas

El programa EMPRECAN PLUS se divide en cuatro líneas de ayudas que cubren gastos de constitución (registro, notaría y asesoría), gastos de puesta en marcha (alquiler, registro de marcas y patentes, diseño de imagen corporativa y página web, prototipos, acreditaciones, plan de marketing, etc); activos fijos (maquinaria, bienes de equipo, mobiliario, ordenadores, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, plataformas ecommerce, etc); y formación especializada (enseñanza formal en habilidades técnicas empresariales).

Podrán ser subvencionables los gastos que se realicen desde el 1 de julio de 2020 hasta el 15 de junio de 2O22. En todo caso, todos los conceptos deberán estar facturados, pagados y ejecutados íntegramente en el momento de la presentación de la solicitud.

La línea de gastos de constitución cubre el 100% de los gastos considerados como elegibles con un límite de 500 euros por empresa; la de puesta en marcha tiene una intensidad del 60% y un máximo de 15.000 euros; activos fijos, 50% de intensidad y un máximo de 37.500 euros por empresa; y formación especializada, 60% de intensidad y un máximo de 2.100 euros por empresa.

El objetivo es facilitar aquellas actuaciones que deba llevar a cabo el emprendedor para la constitución de su empresa, incentivar las primeras acciones que debe realizar para la puesta en marcha de su proyecto empresarial y para la ejecución del plan de inversiones proyectado en la nueva empresa, así como estimular e incentivar actividades relacionadas con la formación continua en áreas de difícil acceso en el marco formativo tradicional.